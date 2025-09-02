El renacer de Cayo Santa María en la VII Bolsa Turística «Destinos Gaviota»

El paraíso de Cayo Santa María -con sus aguas turquesas, arenas blancas y playas libres de sargazo durante todo el año- se convertirá del 15 al 20 de septiembre en el escenario de la VII edición de la Bolsa Turística «Destinos Gaviota», el evento más importante del Grupo Gaviota para presentar su oferta renovada a mercados internacionales. Bajo el lema «El Renacer de Cayo Santa María», el evento mostrará la transformación y evolución de este destino emblemático del Caribe cubano.

Carlos M. Latuff, Presidente Ejecutivo de Gaviota, anunció en exclusiva a la revista Excelencias Turísticas que esta edición será la vitrina perfecta para el lanzamiento de nuevas marcas y productos, Este renacer representa la transformación, resiliencia y evolución del emblemático destino. Durante Destinos Gaviota, el Grupo apostará por el lanzamiento de nuevas marcas y productos, experiencias turísticas únicas y diferenciadas y una propuesta que conecta con las expectativas de los mercados internacionales.

El evento espera la participación de más de 700 agentes foráneos y 300 profesionales del Cono Sur, con representación confirmada de tour operadores de Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Los asistentes se alojarán en propiedades de Gaviota Hoteles, donde experimentarán de primera mano las nuevas propuestas de valor del destino.

El programa incluirá espacios de formación, networking, presentaciones de producto y experiencias inmersivas que mostrarán lo mejor de la oferta cubana. Entre las actividades destacadas figuran el Crucero del Sol, los Jeep Safari, las visitas al delfinario, las prácticas de golf, el exclusivo Music Fest, además de la tradicional fiesta de los repitentes.

«Destinos Gaviota» se consolida como la plataforma ideal para fortalecer alianzas y actualizar a los profesionales sobre las novedades del grupo, que apuesta por experiencias turísticas únicas y diferenciadas que conectan con las expectativas de los mercados internacionales. El evento demostrará por qué Cayo Santa María sigue posicionándose como uno de los destinos más atractivos del Caribe, combinando naturaleza privilegiada con una oferta hotelera renovada y exclusiva