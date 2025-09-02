Inició el curso escolar en la EPEF

Este lunes 1.º de septiembre dio inicio el curso escolar 2025-2026 en la Escuela para Profesores de Educación Física y Deportes (EPEF) de Caibarién, que tiene sus aulas anexas en el estadio Humberto Jordán Gallo de Reparto Pilar en la Villa Blanca.

El regreso a las aulas estuvo marcado por un ambiente de alegría en un curso que está dedicado al centenario del líder histórico Fidel Castro y a los quince años de la reapertura de las escuelas pedagógicas.

A pesar de las limitaciones materiales, el claustro docente de la EPEF de Caibarién está completo y listo para enfrentar el sistema educativo, este centro docente deportivo ha trabajado intensamente en el mantenimiento de sus instalaciones y en la preparación metodológica del claustro.

Con creatividad, compromiso y apoyo la EPEF de Caibarién se suma al esfuerzo por consolidar una educación física y deportiva de excelencia, formando profesionales que contribuyan al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.