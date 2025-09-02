martes, septiembre 2, 2025
Lo último:
Caibarién

Inició el curso escolar en la EPEF

Oneldys Santiago

Este lunes 1.º de septiembre dio inicio el curso escolar 2025-2026 en la Escuela para Profesores de Educación Física y Deportes (EPEF) de Caibarién, que tiene sus aulas anexas en el estadio Humberto Jordán Gallo de Reparto Pilar en la Villa Blanca.

El regreso a las aulas estuvo marcado por un ambiente de alegría en un curso que está dedicado al centenario del líder histórico Fidel Castro y a los quince años de la reapertura de las escuelas pedagógicas.
A pesar de las limitaciones materiales, el claustro docente de la EPEF de Caibarién está completo y listo para enfrentar el sistema educativo, este centro docente deportivo ha trabajado intensamente en el mantenimiento de sus instalaciones y en la preparación metodológica del claustro.
Con creatividad, compromiso y apoyo la EPEF de Caibarién se suma al esfuerzo por consolidar una educación física y deportiva de excelencia, formando profesionales que contribuyan al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Avanzan las acciones de reanimación en los porcinos de Caibarién (+Audio)

Máximo Luz

Realizará el museo municipal «María Escobar Laredo» evento de investigación de historia y cultura (+Audio)

Maria Elena Villegas

Aprobada Estrategia de Desarrollo Integral de Caibarién (+Audio)

Leticia Braojos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *