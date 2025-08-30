Cierre del verano en la Villa Blanca

El domingo 31 los caibarienenses podrán disfrutar de la orquesta Yumurí y sus hermanos

Así despedimos el verano

Sábado 30:

9.00 am, en el Malecón: Espectáculo «Travesuras mágicas», con los payasos Chiguagua y Chupachupa .

10.00 am, en el Malecón. Desfile de barcos- carrozas en la bahía.

12.00 m. Música mecánica.

9.00 pm, bailable con la orquesta «Caturla».

10.30 pm, Noche juvenil con «Fiesta Elite» y DJ. Eldy Párrafo.

Domingo 31

9.00 pm. Bailable con la orquesta «Trampa Latina».

10.30 pm. Bailable con la orquesta «Yumuri y sus hermanos».

Estás actividades cierran la etapa del Verano en la provincia de #VillaClara.

Texto e imagen: tomados del perfil de Faceboo de CMHS.