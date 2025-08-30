sábado, agosto 30, 2025
Lo último:
Caibarién

Cierre del verano en la Villa Blanca

Redacción Digital

El domingo 31 los caibarienenses podrán disfrutar de la orquesta Yumurí y sus hermanos

Así despedimos el verano👇🏻

📎Sábado 30:

⏰ 9.00 am, en el Malecón: 🤡 Espectáculo «Travesuras mágicas», con los payasos Chiguagua y Chupachupa .

⏰10.00 am, en el Malecón. ⛵ Desfile de barcos- carrozas en la bahía.

⏰12.00 m. 🎧🎚️Música mecánica.

⏰ 9.00 pm, bailable con la orquesta «Caturla».

⏰ 10.30 pm, Noche juvenil con «Fiesta Elite» y DJ. Eldy Párrafo.

📎 Domingo 31

⏰ 9.00 pm. 💃🏻 Bailable con la orquesta «Trampa Latina».

⏰10.30 pm. 🎧🎤 Bailable con la orquesta «Yumuri y sus hermanos».

Estás actividades cierran la etapa del Verano en la provincia de #VillaClara.

Texto e imagen: tomados del perfil de Faceboo de CMHS.

También te puede gustar

Con vocación de servicio (+Audio)

Maria Elena Villegas

«Ni pararse en el portal de mi casa»

Máximo Luz

Inicia intervención sanitaria con Abdala en el Hogar de Ancianos de Caibarién

Leticia Braojos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *