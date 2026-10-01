Fútbol cubano con buen pie

Con muy buen pie arrancó la selección cubana de fútbol su participación en el segundo nivel de la Liga de Naciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), al sumar par de victorias contundentes en sus dos primeras salidas

Con muy buen pie arrancó la selección cubana de fútbol su participación en el segundo nivel de la Liga de Naciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), al sumar par de victorias contundentes en sus dos primeras salidas.

Como explicamos anteriormente, la meta ahora no es otra que liderar el grupo C en este segundo nivel de la región para lograr el retorno a la Liga A en la próxima temporada, de la que nunca debieron salir, y asegurar un boleto a la Copa de Oro 2027, el torneo de selecciones más importante en nuestra área geográfica.

Los pupilos del técnico Pedro Pablo Pereira lo han hecho muy bien hasta el momento con los dos elencos más débiles de la llave: Granada y Bonaire, pero hay que dar algunos matices.

Si bien ese primer partido concluyó 3-0, el marcador es engañoso, porque se cerró en las postrimerías.

En realidad el juego de Cuba fue bastante espeso, la presión fue bastante desordenada y se vio poco entendimiento entre los mediocampistas y los delanteros, e incluso entre los propios atacantes a la hora de combinarse cerca de la portería contraria.

A ratos se vio desorden en la zaga, y esto pudo costar caro porque no se podía dejar puntos en el camino.

Sin embargo, cuando parecía que los Leones del Caribe terminarían ese choque pidiendo la hora, llegó el segundo tanto en un lindo contragolpe, y poco después se cerró el pizarrón.

Aprendidas las lecciones de ese estreno ante los granadinos, en el segundo encuentro los nuestros salieron más asentados contra Bonaire, y la mejora era evidente independientemente de la menor calidad de los rivales de turno.

Hubo un par de jugadas que parecieron penal y pudieron haber ampliado la pizarra, en los minutos 72 y 86, respectivamente, pero recordemos que en esta competición no se utiliza el VAR, y todo queda en la decisión del árbitro principal, que primero pitó fuera del área una falta que fue dentro, y luego obvió un pisotón del arquero contrario cuando quedaba mano a mano.

En el intermedio entre esas dos jugadas hubo otra vez varios despistes defensivos que nos pudieron costar goles, pero en definitiva no entró el balón a la red y seguimos respirando tranquilos.

La doble fecha se completará con los dos duelos frente a San Cristóbal y Nieves, el otro integrante de este apartado, y en teoría el que más debe complicarnos las cosas sobre el terreno.

Las desatenciones defensivas, que han ido a menos realmente, no se pueden producir contra San Cristóbal, que también venció a estos dos equipos y nos pondrá a prueba el viernes y el lunes.

Serán estos dos los encuentros decisivos para saber si podemos conseguir los objetivos propuestos, tal como aparentemente se ve.