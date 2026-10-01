El cine cubano retoma el camino al Óscar

La película «Malecón» va al Óscar y se convierte en el primer largometraje que se presenta en 10 años

Hay días en que las noticias del cine cubano llegan todas juntas, como si alguien hubiera decidido soplar un poco de viento fresco sobre la cartelera nacional. Eso sucedió en la sala Héctor García Mesa del ICAIC, donde Alexis Triana, al frente del Instituto, anunció un grupo de producciones nacionales que se presentarán en festivales en todo el mundo.

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«Malecón», la ópera prima del español Carlos Larrazábal será la candidata de Cuba a la categoría de Mejor Película Internacional en la 99ª edición de los Premios Óscar. La noticia no es menor: hacía una década que el ICAIC no avalaba una película para aspirar a la nominación. Por otro lado, desde «Fresa y Chocolate», en 1993, el cine cubano no ha logrado competir en los galardones de la Academia.

Rodada por completo en Cuba, con elenco, guionistas y equipo de producción cubanos, «Malecón» cuenta la historia de Elvis, un hombre que vuelve a La Habana tras diez años en prisión y se reencuentra con su amor de infancia. Casi sin querer, se ve atrapado de nuevo en ese submundo donde las decisiones nunca son limpias: hasta dónde está dispuesto a llegar para financiar una salida, qué está dispuesto a dejar atrás. El guion lo coescribieron Larrazábal y el cubano Fabián Suárez, y el elenco lo encabezan César Domínguez, Camila Rodhes, Omar Rolando y Yordanka Ariosa, con la participación especial de Luis Alberto García.

«Calle 232» conecta con el público

Si la película «Malecón» mira hacia afuera, «Calle 232», de Rudy Mora, está haciendo algo igual de valioso hacia adentro: llenar las salas del país. El filme está teniendo una acogida que se siente en las conversaciones de la gente, y el comité de expertos del ICAIC propuso nominarla al premio Mariposa de Diamante, convocado por la Academia Euroasiática de Cine. La nominación fue recibida por Igor Mednicovf, agregado cultural de la Embajada de Rusia en Cuba.

«Baracoa» y «Mijaín» también salen de gira

La jornada dejó más nombres propios. El largometraje «Baracoa», de Luis Ernesto Doñas, y el documental «Mijaín», de Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar, fueron anunciados como candidatos al Premio José María Forqué. «Mijaín», además, participará en el Festival Internacional de Cine y Realización Deportiva de Milán, Italia.

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Durante el encuentro también se anunció la presentación especial de «El Camino», ópera prima de Omar Alí, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre a las 5:00 pm en el cine Yara.

Vistas en conjunto, estas noticias dibujan el panorama del cine cubano actual. Entre las nuevas propuestas producidas en Cuba hay películas que viajan a festivales, coproducciones que buscan nuevos caminos, documentales que se abren paso y un público que responde.