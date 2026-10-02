Se mantiene tercero el Gran Maestro Elier Miranda Mesa pasada 5 rondas del festival de ajedrez en Querétaro, México

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, se mantiene en la tercera posición del grupo B en el festival Internacional de ajedrez en Querétaro México, con 3.5 puntos, pasada 5 rondas y a falta de 4 para que concluya el evento.

En la 4ta y 5ta rondas dividió el punto ante los mexicanos, Jesús Daniel Díaz y Miguel Ángel López.

En la 6ta partida enfrentaba a Juan Carlos Obregón, que marcha en la segunda posición con 4 puntos y seguidamente Miranda Mesa tendrá tablero por medio a Juan Carlos González 1ro en el grupo B con 4.5 puntos

En el grupo A está al frente el local Javier Benítez único perfecto de 5-5, seguido por el cubano nacionalizado mexicano, el Gran Maestro Luis Ernesto Quesada con 4.5 puntos, al tiempo que en la tercera posición está el maestro internacional cubano Daniel Hidalgo con 3.5 puntos.

El evento concluye el domingo 4 de octubre.

Imagen: tomada de Internet.