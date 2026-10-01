Pérez-Oliva: EEUU busca crear una dependencia económica de Cuba en base a la amenaza y el chantaje a compañías extranjeras

El vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga concedió una entrevista exclusiva a la agencia de noticias Reuters en la que afirmó que el objetivo de las medidas de Estados Unidos, “particularmente con el recrudecimiento a niveles sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero”, es “transformar el orden político, económico y social de nuestro país”. “Eso no lo han logrado ni lo van a lograr”, subrayó.

Pérez-Oliva recordó que se trata de “un bloqueo de larga data, un cruel bloqueo genocida”, vigente desde 1962. Reconoció que, sobre todo con las órdenes ejecutivas del 29 de enero y del 1 de mayo, “se ha propiciado que empresas extranjeras, que han trabajado en Cuba durante muchos años, se retiren total o parcialmente de los negocios con nuestro país”.

Explicó que ello ocurrió “a partir de la creación de un clima de amenaza directa contra muchas de estas compañías y de acciones directas de coerción para que abandonen sus negocios en Cuba”, además de las amenazas de sanción contra algunos de los sectores recogidos en esas órdenes.

“Esto ha generado incertidumbre y temor en muchas empresas extranjeras a trabajar, invertir y desarrollar negocios con Cuba”, dijo.

Precisó que “el fenómeno tampoco es masivo, como muchas veces se pretende hacer ver en las declaraciones de los funcionarios de la administración estadounidense”. Admitió que “algunas compañías se han retirado de nuestro país, básicamente las conocidas en el sector del turismo”.

El cerco energético

En materia de combustible, el vice primer ministro señaló que con el cerco energético establecido por la orden ejecutiva 14380, del 29 de enero, y afianzado después por la 14404, “se ha impuesto, prácticamente de facto, un bloqueo naval sobre Cuba en materia de combustible”. Como consecuencia, los suministradores tradicionales, que abastecían al país “en condiciones lícitas, cumpliendo las reglas del comercio internacional y mediante operaciones legítimas”, dejaron de hacerlo.

A ello se suma el temor entre las líneas navieras y los armadores de buques, pues, aun cuando exista un proveedor dispuesto a comercializar, “no encuentran una embarcación dispuesta a tocar las costas cubanas y traer combustible”.

Según denunció, la administración estadounidense ha autorizado discrecionalmente, “de manera restrictiva y, yo diría, ilícita e irregular”, a algunas compañías norteamericanas a vender combustible a Cuba. “Pero no se trata de vender combustible como se hace a cualquier país del mundo, cumpliendo las normas del comercio”, aclaró. Explicó que el producto no puede llegar en barcos completos, sino mediante mecanismos de suministro “altamente costosos, poco eficientes y que encarecen directamente la economía cubana”.

“Sencillamente, un país como Cuba, por sus dimensiones, no puede funcionar adecuadamente con un suministro de combustible basado en isocontenedores, que es lo que está ocurriendo hoy”, sentenció.

Precisó que se reciben “cantidades muy limitadas de combustible en isocontenedores y a altos precios”, tanto por la forma en que se adquiere como porque, al ser un producto escaso que Cuba “prácticamente tiene prohibido adquirir”, las empresas “también aprovechan estas oportunidades y los precios tienden a subir”. A ello se añade la situación del mercado internacional de combustibles por lo que ocurre en el Medio Oriente.

Amenazas directas y selectivas

Al ser consultado sobre la salida del país de empresas del sector turístico como Meliá e Iberostar, respondió que “se han visto forzadas a salir del país por amenazas y por coerción directa de la administración estadounidense”. Afirmó que Cuba tiene “total constancia de las amenazas directas” que esas compañías y sus principales ejecutivos recibieron del Departamento de Estado, “que los ha instado, incluso dándoles plazos, a retirarse de Cuba”.

“Esta situación existe, es real y es conocida”, reconoció, pero advirtió que en las declaraciones y en los medios de prensa “muchas veces se magnifica, porque yo te puedo asegurar que no hay una estampida de inversionistas extranjeros ni de empresas que se estén yendo de Cuba”.

Agregó que muchas empresas, a partir de esas amenazas, “han sido incluso seleccionadas caso a caso, buscando a qué sectores dirigirse”. “Se ha amenazado a los sectores que trabajan en áreas de la economía cubana donde obtenemos ingresos externos que nos permiten mantener funcionando nuestra economía”, precisó. Añadió que, junto con esa actuación selectiva, la manera en que están diseñadas las órdenes ejecutivas “infunde, de manera general, temor e incertidumbre y, en algunos casos, ejerce coerción para que las empresas se retiren de Cuba”.

“Cuba no va a volver a ser colonia”

Preguntado sobre si al Gobierno cubano le preocupa un retorno a una época de colonialismo o de dependencia económica de Estados Unidos, respondió: “Cuba no va a volver a ser colonia de ningún país nunca. Cuba logró su independencia, su soberanía y su autodeterminación. Y ese escenario no va a volver”.

Reconoció que, sin bloqueo, “las relaciones comerciales con Estados Unidos tendrían un gran peso en nuestro comercio, en nuestra economía general y en las inversiones, porque Estados Unidos y Cuba son países cercanos”. Añadió que “hay un mercado natural en Estados Unidos para muchos productos cubanos” y que “muchos estadounidenses desean viajar a Cuba como turistas, disfrutar de nuestras playas, nuestra naturaleza, nuestra historia y nuestra cultura, y lo tienen precisamente prohibido por el bloqueo”. Muchas empresas de esa nación, dijo, “desearían, sin duda alguna, trabajar, invertir y tener negocios con Cuba, como hemos podido constatar en nuestros intercambios con numerosos empresarios”.

Sin embargo, todo eso hoy ocurre “en un escenario restrictivo debido a la propia existencia del bloqueo”. Las empresas estadounidenses que tienen relaciones con Cuba “deben hacerlo bajo licencias específicas que las autorizan y establecen un alcance limitado para sus vínculos con nuestro país”. “Ahí es donde radica lo irregular, lo ilegal y lo coercitivo de estas acciones”, explicó.

Por un lado, agregó, se amenaza a las empresas internacionales, socios tradicionales de Cuba en todas partes del mundo, para que se abstengan de continuar su relación económica y comercial con el país. Por otro, “se trata de potenciar la acción de las empresas estadounidenses”.

Aerolíneas y navieras

Como ejemplo, se refirió a las aerolíneas. A partir del bloqueo energético y ante “la imposibilidad de adquirir el combustible de aviación que necesitan las aerolíneas para reabastecerse en Cuba”, algunas, debido al incremento de los costos, no pudieron sostener sus vuelos a la Isla. Eso tuvo un impacto directo en el turismo internacional, “una de las principales fuentes de ingresos de nuestra economía y precisamente uno de los objetivos de ese cerco energético”.

“Sin embargo, las aerolíneas estadounidenses continúan volando a Cuba sin ninguna preocupación”, señaló. Incluso, algunas “han incrementado o modificado sus frecuencias en función del mercado”.

De igual forma, apuntó, ha ocurrido en el ámbito marítimo. Las principales navieras internacionales que trabajaban durante décadas con Cuba “han interrumpido totalmente o limitado el transporte de cargas a Cuba debido a restricciones impuestas por Estados Unidos, que también son ilegales y se contraponen a las normas del comercio internacional”.

Esto ha traído como consecuencia que “estas navieras abandonen en puertos de nuestra región alimentos básicos y medicamentos”. Citó como ejemplo que “las materias primas para la producción de suero y los envases para su fabricación en nuestro país quedaron varados en contenedores en Panamá”. Ello obligó a realizar “ingentes esfuerzos para evitar el desabastecimiento del suero que requiere nuestra población”, en momentos en que, por las características del clima, se producen brotes de dengue, chikungunya y otras patologías que incrementan su consumo.

También se produjeron “atrasos en la llegada de materias primas e insumos para los pacientes que reciben tratamiento permanente de hemodiálisis”, con “afectaciones directas a este tipo de pacientes como consecuencia de las amenazas a las navieras internacionales”. Aclaró que algunas navieras han comenzado a transportar discretamente cargas relacionadas con alimentos y medicamentos, “pero de manera muy limitada”.

Una dependencia basada en la coerción

Pérez-Oliva recordó que Cuba ha dicho en otras ocasiones que con estas acciones la administración estadounidense también busca incrementar la dependencia económica de la Isla respecto a Estados Unidos, “pero sobre la base de la coerción, las amenazas y el chantaje a compañías extranjeras”. Esa relación, precisó, “debiera producirse de manera natural en caso de que se elimine el bloqueo”.

Consideró que este ha sido uno de los efectos con “un impacto multidimensional en los servicios básicos de nuestra población”, y mencionó el caso de la energía. Cuba desarrolla un programa de transición energética hacia las fuentes renovables, con la instalación de capacidad de generación para el Sistema Eléctrico Nacional, y las empresas han estado adquiriendo medios “para mantener su vitalidad en el contexto de la crisis energética”. Sin embargo, denunció que las amenazas a las navieras “han estado dirigidas a evitar la llegada a nuestro país o retrasar el arribo de componentes para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos”.

El sector minero

Sobre la situación de las mineras, señaló que el sector es “uno de los sectores expresamente mencionados en la orden ejecutiva 14404, del pasado 1 de mayo”, junto con el energético, el bancario y el financiero. La orden incluye además “un gran apartado que dice ‘Otros’“, por lo que “pueden incluirse todos los sectores que se consideren en esa orden ilegal por parte de las autoridades estadounidenses”.

Aclaró que “ninguna compañía minera se ha retirado de Cuba”. “Sherritt se mantiene en nuestro país, mantiene su negocio conjunto en Cuba y también lo hace la otra compañía que mencionabas”, dijo, en referencia a Antilles Gold. Lo que ocurre, explicó, es que “ha sido sancionada directamente una de las empresas mixtas en las que participa Sherritt”. Sobre Antilles Gold, afirmó que “se encuentra en la misma situación”, y añadió que “también se ha sancionado a empresas cubanas que participan en negocios del sector minero”.

Esto, dijo, “ha generado temor, incertidumbre y preocupación entre las empresas que venían desarrollando sus negocios con Cuba de manera natural y legal”. Ante ese escenario, “esas empresas están evaluando alternativas para ver cómo continúan sus negocios”.

Respecto al interés de compañías estadounidenses, afirmó: “Nosotros, en primer lugar, no tenemos bloqueada a ninguna empresa estadounidense para que haga negocios con Cuba”. Reconoció que tienen información de que hay conversaciones, pero “no podemos ofrecer ninguna otra precisión al respecto porque no tenemos detalles”.

Insistió en que Cuba no tiene “como política ninguna prohibición que impida que empresas estadounidenses inviertan en Cuba, comercien con nuestro país o realicen negocios de ningún tipo”. “Lo que impide esa posibilidad es precisamente la existencia del bloqueo”, sostuvo, pues cualquier participación de una empresa estadounidense “requerirá la autorización expresa de la administración estadounidense”. “Ahí es donde están las principales limitaciones de Estados Unidos para relacionarse de manera normal con Cuba en el comercio, las inversiones y la cooperación en general”, afirmó.

Cuba mantiene su atractivo para socios comerciales

Cuando se le preguntó cómo evita Cuba que Estados Unidos se beneficie de un mercado sin competidores, respondió que “no hemos dejado de recibir muestras de interés de negocios y empresas de todas las regiones del mundo”, incluso en este escenario de incertidumbre. Atribuyó ese interés a las transformaciones económicas y sociales que el país implementa “de manera acelerada y responsable”.

Explicó que algunas de esas firmas ya estaban en el país y quieren ampliar su participación, y otras son nuevas. “Una parte importante de ellas también está vinculada con cubanos residentes en el exterior que han visto en estas transformaciones una oportunidad para contribuir a nuestro desarrollo económico y social y, por supuesto, para obtener un beneficio económico, como permite cualquier negocio”, dijo.

Reiteró que la acción del Gobierno estadounidense “está dirigida a crear una dependencia económica forzosa de Cuba”, pero que “nosotros continuamos trabajando con compañías extranjeras”. No menciona nombres, explicó, “porque hay una guerra económica directa contra Cuba”, y cualquiera “puede ser objeto de sanción el jueves de la próxima semana o el jueves de esta semana”. Aseguró que muchas empresas y empresarios “se acercan todos los días a nuestro país para plantear intereses y propuestas de negocio”, y que se trabaja “con una dinámica bastante positiva de aprobación de nuevos proyectos”.

Al ser preguntado por el supuesto acercamiento de empresas vinculadas al presidente Donald Trump, entre ellas un grupo llamado Dominari, respondió: “No tengo constancia del acercamiento a Cuba de compañías vinculadas con el presidente Trump en esta etapa”. Reiteró que el país no tiene bloqueada la participación de ninguna empresa, “siempre que estos contribuyan, como está previsto, al desarrollo económico y social de nuestro país y se realicen con arreglo y respeto a nuestras leyes”, y que Cuba respeta también “las normas y los mecanismos del comercio internacional”.

Una nueva política inmobiliaria

Sobre las oportunidades para un inversionista interesado en construir, por ejemplo, en la zona costera de Miramar, el vice primer ministro explicó que “en materia inmobiliaria se ha actualizado la política del país”, en dos direcciones fundamentales. Por un lado, “se ha extendido el tiempo por el que se otorgan los derechos reales sobre los bienes estatales”, incluidos los derechos de superficie sobre el terreno, que “pueden otorgarse por 99 años e incluso, en algunos casos, bajo la modalidad de lo que se denomina derecho perpetuo de superficie”. Por otro, la reciente modificación del Código Civil permite extender el tiempo de los derechos de usufructo sobre instalaciones ya existentes.

Esa combinación, unida a la posibilidad de vender unidades inmobiliarias cuando una empresa desarrolla negocios en este sector, “ha creado un entorno interesante para la realización de negocios inmobiliarios en nuestro país”. También se actualizó la política para desarrollar negocios en zonas de conservación y áreas patrimoniales, un interés de muchos empresarios. Mencionó particularmente La Habana Vieja, “que despierta mucho interés”, y señaló que la zona del Malecón “también resulta de gran atractivo para empresarios que trabajan en el sector inmobiliario”.

Una empresa o un empresario que cuente con los recursos para desarrollar un proyecto sobre la base de estas políticas, “que están totalmente a tono con las políticas para el desarrollo inmobiliario que existen, de forma general, en el mundo, puede desarrollar este tipo de negocios”. La altura de los edificios y su ubicación, aclaró, “dependerán de las regulaciones urbanísticas que tenemos establecidas para cada una de las áreas de la ciudad”. Concluyó que, con la actualización de las políticas y la implementación de las transformaciones económicas y sociales, “existe un escenario muy interesante para el desarrollo de negocios inmobiliarios en nuestro país en estos momentos”.

(Con información de Reuters)

El vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, interviene en la 41 Feria Internacional de La Habana (FIHAV), Cuba, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Reuters.