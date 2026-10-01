Marcha tercero el Gran Maestro Elier Miranda Mesa en festival de ajedrez en Querétaro, México

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, marcha pasada tres rondas del grupo B en el Festival de ajedrez en Querétaro México, en el tercer lugar, al acumular 2.5 puntos.

Después de sus tablas en la ronda inicial,el caibarienense obtuvo 2 victorias consecutivas ante, lay mexicana, Guadalupe Montaño y el MF cubano Roberto Ramos Silvera.

Para la 4ta ronda Miranda Mesa jugaba con el azteca Jesús Daniel Díaz.

La primera posición de este grupo hasta el momento es para los Grandes Maestros, Juan Carlos Obregón y Juan Carlos González ambos cubanos nacionalizados mexicanos y los dos invictos de 3-3.

El grupo A por su parte es liderado por el cubano nacionalizado Luis Ernesto Quesada y por el MF mexicano Javier Benítez, ambos de 3-3.

Los grupos A y B del festival de ajedrez en Querétaro México, son en grupos cerrados de 10 jugadores y el sistema de juego de todos vs todos.

Imagen: tomada de Internet.