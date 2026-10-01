Vitier: un puente entre la tradición y la modernidad
Aportó una visión crítica y espiritual que trascendió la literatura para convertirse en un proyecto cultural y ético
Cintio Vitier es de esas personalidades de las que no se puede dejar de hablar si de cultura cubana se trata. Su obra abarca la poesía, el ensayo y la narrativa; también fue historiador y crítico literario.
Este intelectual cubano fue parte de La Generación de Orígenes, grupo de escritores y pensadores que, bajo la guía de José Lezama Lima, renovó la poesía y el pensamiento cubano en la primera mitad del siglo XX junto a Eliseo Diego, Fina García Marruz y otros.
Entre sus ensayos podemos destacar “Ese sol del mundo moral” (1975), “Temas martianos” (1982) y “Crítica cubana” (1988). Su quehacer estuvo muy ligado a la cultura y la identidad nacional.
- Consulte además: Cintio Vitier, nuestro Sol del mundo moral
El legado de Cintio Vitier también destaca por sus aportes al estudio de la obra de José Martí, de la que tenía un amplio conocimiento. Siempre resaltó la importancia del Apóstol en la cubanía.
Dentro de su obra literaria, Vitier cultivó mayormente la poesía como forma de expresión, la cual se caracteriza por su naturaleza mágica y reflexión mística.
Desde Cubahora compartimos cinco de sus poemas en formato de audio y texto, para el disfrute de los lectores.
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Algo le falta a la tarde…
Algo le falta a la tarde,
no están completos los pinos,
y yo mirando a las nubes
siento lo que no he sentido.
A cada instante pregunto
por el tesoro perdido
cuya sombra se desplaza
con melancólico frío.
Mirándome está el deseo,
nocturno, solo, infinito;
callada va la nostalgia
llameando eternos vestigios.
No llega nunca mi gesto
a la tierra del destino;
la vida acaba inconclusa,
quedan los sueños en vilo.
Ahora que empieza a caer, del cielo…
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A mi esposa
Ahora que empieza a caer, del cielo
de nuestra vida, que sólo nosotros podemos ver,
profundo, estrellado, carne y alma nuestra,
ese polvillo sagaz en tu nocturno pelo,
ahora que el lápiz finísimo, grabando
una medida sagrada, una cantidad misteriosa
del vino que sube en la jarra de la ofrenda,
empieza a trazar, junto a tus ojos, vivos
como ciervos bebiendo en el agua extasiada,
junto a tus labios que han dicho todas las palabras que adoro,
las huellas del tránsito de nuestra juventud,
ahora, lleno de un fuego y de un peso de amor que desconocía
porque estábamos engendrándolo secretamente en nuestro corazón
y es algo mucho más terrible y precioso que el amor
que diariamente conocíamos,
ahora, mujer, ahora, destinada mía,
es cuando quiero hacerte un canto de amor, un homenaje,
que dice únicamente así:
Te amo, lo mismo
en el día de hoy que en la eternidad,
en el cuerpo que en el alma,
y en el alma del cuerpo
y en el cuerpo del alma,
lo mismo en el dolor
que en la bienaventuranza,
para siempre.
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Calendario
entra dice la ene de la nieve
que sólo existe para el calendario
si entre eros y héroe no se atreve
a prescindir del año imaginario
sigue la fe que nos sopló el primero
al segundo del canto gregoriano
miniatura del sol feble y ligero
que todavía el frío hace lejano
las lomas de su M dan a un mar
rizándose con oes jubilosas
anunciando entretiempos de soñar
zigzagueos de amor entre las cosas
abre la i lo que la ele lanza
con lucidez que a la mirada inunda
“oh luna cuánto abril” es su semblanza
la primavera en sí su reino funda
llega la lluvia sacudiendo el rayo
como una forma natural del arte
la tarde azul deja de ser ensayo
la flor toma el poder y lo reparte
ah junio amigo de la poesía
con tus letras no he de jugar («perdona
llamas al viento, nieve a la memoria»)
y si pudiera «clámide» diría
el ser solar avanza a los umbrales
de la maduración de los colores
en las umbrías úes coloniales
como en la plaza de los resplandores
agosto al gusto ya lo agosta intacto
en la encendida miel del fruto abierto
fosco el mirar de tan radiante tacto
dormido el corazón de tan despierto
empieza a dispersarse la dulzura
en las sierpes nubosas del ocaso
secreto tinte vagamente dura
la noche extiende de rocío el brazo
«escalando sereno las ventanas»
octubre encubre del ciclón el rosa
que lo circunda con extrañas ganas
de ser halo fatal o faz furiosa
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El aire
Estoy despierto, sí, estoy mirando
fríamente algunas cosas
que van dejando ya de ser secretas.
Están ahí, como los árboles
en el desnudo aire. Sí, estoy despierto.
Hasta la casa de mi infancia es de los otros:
la han pintado de un color chillón,
entran y salen por los cuartos de mi alma,
hablando de otro asunto. La luz invade el patio
de mis ocultas nadas. También miro
con deseo ese rostro que es ninguno
y que viene como un ave malherida
de los que sufren y sonríen.
¡Oh pueblo innumerable! Estoy despierto.
Estoy mirando el polvo bañado por la luz,
las tinieblas disueltas en el aire
cuando empieza a dibujarse la verdad:
el árbol, la alegría, el sacrificio.
Y sé que aún tengo más recuerdos en la sangre
de los que puedo recordar, y más olvido
del que puede olvidarse en este mundo.
Pero qué importa, al fin, si la mitad
de aquella vida se me desprende y cae,
si tanto sueño, al fin, ha despertado,
si no hay sitio que no me esté mirando
ni instante en que el azar no me visite.
Quiero ser como tú, ¡oh rostro de los pobres!,
misterio del dolor y la sonrisa, porque el aire,
el simple aire límpido y vacío,
llenará nuestras voces y esperanzas.
no vi su nombre no sentí su sombra
sino de vuelo en tránsito en andenes
como aquél de mi infancia que se asombra
porque siguen silbando aquellos trenes
sensación de llegar -honda familia
callada eternidad cada momento
sabores del hogar en la vigilia-–
ya 2todo el tiempo» un solo nacimiento.
Poema leído por: Roberto Ráez (Holguín, 1996) Estudiante de periodismo. Egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Ganador de la Beca Caballo de Coral y del XXI Premio Celestino de Cuento.
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Poema Leído por: Idania Salazar (Holguín, 1997) Poeta y narradora. Miembro de la AHS. Egresada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, donde obtuvo una de las becas de creación Caballo de Coral en 2018. Poemas suyos aparecen en la antología La joven luz: entrada de emergencias. Selección de poetas en Holguín (Ediciones La Luz, 2019).