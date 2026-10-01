Vitier: un puente entre la tradición y la modernidad

Aportó una visión crítica y espiritual que trascendió la literatura para convertirse en un proyecto cultural y ético

Cintio Vitier es de esas personalidades de las que no se puede dejar de hablar si de cultura cubana se trata. Su obra abarca la poesía, el ensayo y la narrativa; también fue historiador y crítico literario.

Este intelectual cubano fue parte de La Generación de Orígenes, grupo de escritores y pensadores que, bajo la guía de José Lezama Lima, renovó la poesía y el pensamiento cubano en la primera mitad del siglo XX junto a Eliseo Diego, Fina García Marruz y otros.

Entre sus ensayos podemos destacar “Ese sol del mundo moral” (1975), “Temas martianos” (1982) y “Crítica cubana” (1988). Su quehacer estuvo muy ligado a la cultura y la identidad nacional.

Consulte además: Cintio Vitier, nuestro Sol del mundo moral

El legado de Cintio Vitier también destaca por sus aportes al estudio de la obra de José Martí, de la que tenía un amplio conocimiento. Siempre resaltó la importancia del Apóstol en la cubanía.

Dentro de su obra literaria, Vitier cultivó mayormente la poesía como forma de expresión, la cual se caracteriza por su naturaleza mágica y reflexión mística.

Desde Cubahora compartimos cinco de sus poemas en formato de audio y texto, para el disfrute de los lectores.

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Algo le falta a la tarde…

Algo le falta a la tarde,

no están completos los pinos,

y yo mirando a las nubes

siento lo que no he sentido.

A cada instante pregunto

por el tesoro perdido

cuya sombra se desplaza

con melancólico frío.

Mirándome está el deseo,

nocturno, solo, infinito;

callada va la nostalgia

llameando eternos vestigios.

No llega nunca mi gesto

a la tierra del destino;

la vida acaba inconclusa,

quedan los sueños en vilo.

Ahora que empieza a caer, del cielo…

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A mi esposa

Ahora que empieza a caer, del cielo

de nuestra vida, que sólo nosotros podemos ver,

profundo, estrellado, carne y alma nuestra,

ese polvillo sagaz en tu nocturno pelo,

ahora que el lápiz finísimo, grabando

una medida sagrada, una cantidad misteriosa

del vino que sube en la jarra de la ofrenda,

empieza a trazar, junto a tus ojos, vivos

como ciervos bebiendo en el agua extasiada,

junto a tus labios que han dicho todas las palabras que adoro,

las huellas del tránsito de nuestra juventud,

ahora, lleno de un fuego y de un peso de amor que desconocía

porque estábamos engendrándolo secretamente en nuestro corazón

y es algo mucho más terrible y precioso que el amor

que diariamente conocíamos,

ahora, mujer, ahora, destinada mía,

es cuando quiero hacerte un canto de amor, un homenaje,

que dice únicamente así:

Te amo, lo mismo

en el día de hoy que en la eternidad,

en el cuerpo que en el alma,

y en el alma del cuerpo

y en el cuerpo del alma,

lo mismo en el dolor

que en la bienaventuranza,

para siempre.

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Calendario

entra dice la ene de la nieve

que sólo existe para el calendario

si entre eros y héroe no se atreve

a prescindir del año imaginario

sigue la fe que nos sopló el primero

al segundo del canto gregoriano

miniatura del sol feble y ligero

que todavía el frío hace lejano

las lomas de su M dan a un mar

rizándose con oes jubilosas

anunciando entretiempos de soñar

zigzagueos de amor entre las cosas

abre la i lo que la ele lanza

con lucidez que a la mirada inunda

“oh luna cuánto abril” es su semblanza

la primavera en sí su reino funda

llega la lluvia sacudiendo el rayo

como una forma natural del arte

la tarde azul deja de ser ensayo

la flor toma el poder y lo reparte

ah junio amigo de la poesía

con tus letras no he de jugar («perdona

llamas al viento, nieve a la memoria»)

y si pudiera «clámide» diría

el ser solar avanza a los umbrales

de la maduración de los colores

en las umbrías úes coloniales

como en la plaza de los resplandores

agosto al gusto ya lo agosta intacto

en la encendida miel del fruto abierto

fosco el mirar de tan radiante tacto

dormido el corazón de tan despierto

empieza a dispersarse la dulzura

en las sierpes nubosas del ocaso

secreto tinte vagamente dura

la noche extiende de rocío el brazo

«escalando sereno las ventanas»

octubre encubre del ciclón el rosa

que lo circunda con extrañas ganas

de ser halo fatal o faz furiosa

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El aire

Estoy despierto, sí, estoy mirando

fríamente algunas cosas

que van dejando ya de ser secretas.

Están ahí, como los árboles

en el desnudo aire. Sí, estoy despierto.

Hasta la casa de mi infancia es de los otros:

la han pintado de un color chillón,

entran y salen por los cuartos de mi alma,

hablando de otro asunto. La luz invade el patio

de mis ocultas nadas. También miro

con deseo ese rostro que es ninguno

y que viene como un ave malherida

de los que sufren y sonríen.

¡Oh pueblo innumerable! Estoy despierto.

Estoy mirando el polvo bañado por la luz,

las tinieblas disueltas en el aire

cuando empieza a dibujarse la verdad:

el árbol, la alegría, el sacrificio.

Y sé que aún tengo más recuerdos en la sangre

de los que puedo recordar, y más olvido

del que puede olvidarse en este mundo.

Pero qué importa, al fin, si la mitad

de aquella vida se me desprende y cae,

si tanto sueño, al fin, ha despertado,

si no hay sitio que no me esté mirando

ni instante en que el azar no me visite.

Quiero ser como tú, ¡oh rostro de los pobres!,

misterio del dolor y la sonrisa, porque el aire,

el simple aire límpido y vacío,

llenará nuestras voces y esperanzas.

no vi su nombre no sentí su sombra

sino de vuelo en tránsito en andenes

como aquél de mi infancia que se asombra

porque siguen silbando aquellos trenes

sensación de llegar -honda familia

callada eternidad cada momento

sabores del hogar en la vigilia-–

ya 2todo el tiempo» un solo nacimiento.

Poema leído por: Roberto Ráez (Holguín, 1996) Estudiante de periodismo. Egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Ganador de la Beca Caballo de Coral y del XXI Premio Celestino de Cuento.

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Poema Leído por: Idania Salazar (Holguín, 1997) Poeta y narradora. Miembro de la AHS. Egresada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, donde obtuvo una de las becas de creación Caballo de Coral en 2018. Poemas suyos aparecen en la antología La joven luz: entrada de emergencias. Selección de poetas en Holguín (Ediciones La Luz, 2019).