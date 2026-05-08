Una mirada prioritaria al embarazo en la adolescencia

Si bien Cuba tiene una baja natalidad y se registra una disminución de la cantidad de hijos por mujer, estimular la natalidad no depende de las adolescentes, cuyos embarazos provocan riesgos y perjuicios de varios tipos

La atención, protección y aseguramiento del embarazo en la adolescencia en Cuba es una prioridad en estos tiempos. Es algo que, además, queda plasmado en la Resolución 174 de 2025 del Ministerio de Salud Pública (Minsap), la cual fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial Ordinaria número 40.

Se trata de un novedoso e importante programa en el que se establecen parámetros de salud obligatorios para atender a ese segmento poblacional ante una problemática que debe ser atendida con rigor y también educar para evitar que ocurra, señala la Agencia Cubana de Noticias.

En conferencia de prensa, el doctor Julio Guerra Izquierdo, viceministro del Minsap, precisó que el embarazo en la adolescencia es un problema de salud en algunos territorios del país, y añadió que en 2025 el 18 por ciento de las embarazadas estaban en ese rango de edad.

Significó que, si bien Cuba tiene una baja natalidad y se registra una disminución de la cantidad de hijos por mujer, estimular la natalidad no depende de las adolescentes, cuyos embarazos provocan riesgos y perjuicios de varios tipos.

La doctora Catherine Chibás Pérez, jefa del Programa Materno-Infantil del Minsap, precisó que, aunque el país realiza hace muchos años acciones para la educación sexual en ese grupo etario, ahora se organizan en este programa todos los organismos y organizaciones que deben aportar a esta tarea.

Salud y Educación están en primera línea, apuntó, junto a la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía, los tribunales, el Ministerio del Interior, entre otros, para evitar, por una parte, que se embaracen en edades tempranas y, por otro lado, si ocurre, protegerlas y que puedan continuar con un proyecto de vida.

Una mirada integral tiene en Cuba este fenómeno, pues el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil en el mundo.