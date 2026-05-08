Copa de Velas «Aramis Rodríguez Machado in Memoriam»

Los atletas de la Escuela Provincial de Velas, Marcelo Salado Lastra, ubicada en Caibarién, no quedarán impasibles ante la falta de su principal evento deportivo del año, como lo es sin dudas, los juegos escolares nacionales de alto rendimiento, los JENAR, que debieron desarrollarse en el período estival y la Villa Blanca como sede, no solamente de los escolares, sino además de los juveniles y la primera categoría.

Por tal motivo y a causa de la escasez de combustible para la realización del evento, en la escuela de Velas de Caibarién, cuna de campeones nacionales, se efectuará la Copa Municipal Aramis Rodríguez Machado, del martes 12 al jueves 14 de mayo y premiación viernes 15.

Se competirá en

optimes, sub 12 general ( porque compiten hembras y varones y los lugares se dan según terminen sin importar el sexo)

Optimes 13-15 general, en la clase

Cadete y en

Tabla general al compitir igualmente hembras y varones.

La escuela de Velas Marcelo Salado Lastra de la Villa Blanca, tiene garantizado todos los recursos deportivos, gracias a las donaciones de los últimos tiempos de amantes de las Velas, en Cuba y en el extranjero que han equipado a este centro de varios aditamentos para la práctica de este deporte que ha incluido embarcaciones de las diferentes clases, predominando la optimes, escuela para las demás embarcaciones.

Imagen: Archivo CMHS.