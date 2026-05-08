“Aquellas canciones que amé”: un homenaje vivo a la sensibilidad musical cubana

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

La maestra María Felicia Pérez, figura imprescindible del movimiento coral en Cuba, celebra sus 75 años de vida con un concierto que trasciende lo meramente artístico para convertirse en un acto de memoria, identidad y gratitud. Bajo el título “Aquellas canciones que amé”, la destacada directora —reconocida por su labor al frente del prestigioso coro Exaudi— propone un recorrido sonoro por aquellas piezas que han marcado su trayectoria y sensibilidad estética.

El concierto, protagonizado por María Felicia Pérez junto a Raptus Ensemble y con la dirección general del maestro Alejandro Yera, tendrá lugar el próximo 8 de mayo, a las 5:00 p.m., en el Museo de las Parrandas de Remedios. La presentación forma parte de las celebraciones organizadas por la Dirección Provincial de Cultura en Villa Clara en honor a la destacada pedagoga y promotora cultural.

El programa destaca por su riqueza y diversidad estilística, articulando un diálogo entre la música universal y la tradición cubana. Obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Paquito d’Rivera se entrelazan con piezas emblemáticas del repertorio nacional, firmadas por creadores como Ignacio Cervantes, Ernesto Lecuona y Pablo Milanés.

Temas como “Bist du bei mir”, “Das Veilchen”, “La comparsa” o “El breve espacio en que no estás” conforman una propuesta que transita desde la música académica europea hasta la canción trovadoresca cubana, pasando por sonoridades afrocubanas y piezas de profundo arraigo popular como “Bruca manigua” de Arsenio Rodríguez.

Más que un concierto, “Aquellas canciones que amé” se presenta como una declaración artística y emocional. En él, la maestra María Felicia Pérez no solo comparte su legado, sino que también invita al público a reencontrarse con una parte esencial del patrimonio musical que ha acompañado generaciones.

La cita en Remedios promete ser, sin dudas, un momento de alto valor cultural, donde la música se convierte en puente entre la historia personal de una artista y la memoria colectiva de un país.

Imagen: tomada de Internet.