Dos cetros para grequistas cubanos en Panamericano de Luchas

DOS MEDALLAS de oro e igual cantidad de plata fue el saldo de los gladiadores cubanos del estilo grecorromano que intervinieron hoy en la primera fecha del Torneo Panamericano de Luchas, con sede en Coralville, Estados Unidos. En la Xtream Arena, de Iowa, las palmas para el campeón olímpico Luis Orta (67 kg), quien obtuvo su quinto título panamericano. Con los tres éxitos conseguidos este jueves, el capitalino exhibe 19 sin la sombra del revés en estas lides. En cuartos de final, Orta venció por superioridad técnica al colombiano Julián Horta (9-0), y en semifinales por igual votación al guatemalteco Alejandro Varela (8-0). Para retener su corona, el monarca olímpico derrotó (5-3) al estadounidense Otto Black, bronce mundial de la categoría Sub-23. La otra presea de oro se la colgó Kevin de Armas (60 Kg), quien doblegó por superioridad técnica (11-0) a Clisman Carracedo, de Ecuador. En su primer pleito, el veloz gladiador camagüeyano logró idéntico desenlace (8-0) sobre el peruano Abel Sánchez, y en semifinales ganó por 6-1 al dominicano Yerony Liria. Además, Daniel Gregorich (87 kg) terminó en segundo lugar, al caer en la final (6-8) contra el estadounidense Beka Melelashvili, quien también lo había superado en la fase de grupos. Su división se dividió en dos llaves porque habían siete oponentes.Gregorich salió airoso ante el mexicano José Andrés Vargas (8-0) y frente al venezolano Luis Avendano (1-1). El otro metal plateado cubano fue al aval de Oscar Pino (130 kg), quien cedió cerradamente por el oro (1-1) ante el anfitrión Cohlton Schultz. Este viernes subirá al colchón por Cuba el campeón mundial del estilo greco Gabriel Rosillo (97 kg ), así como las chicas de la modalidad libre Yaynelis Sanz (57 kg), monarca exponente y bronce en el Campeonato Mundial Sub-23, y Greili Bencosme (50 kg), oro en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025. La delegación cubana viajó a la sede de Iowa con 10 atletas, tras un proceso en el cual se le negó la visa a Martín Torres, presidente de la Federación Cubana de Luchas. Este constituyó un nuevo atentado de esa política estadounidense contra los valores del deporte.