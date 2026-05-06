Denuncia Cuba amenazas de acciones militares de Estados Unidos

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, denunció las intenciones expresas del Gobierno de los Estados Unidos de actuar militarmente contra Cuba, y señaló que constituye un crimen internacional.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller subrayó que Washington insiste en tomar acciones militares, justificando que tienen el propósito de liberar a un país “devastado”.

Lo cínico e hipócrita es que Estados Unidos lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica y este gobierno lo hace aún con mayor empeño en los últimos meses con dos Órdenes Ejecutivas genocidas, comentó.

Rodríguez Parrilla destacó que tanto el bloqueo económico y el energético, y las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; como la amenaza de agresión militar y la propia agresión son crímenes internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este viernes nuevas sanciones contra Cuba, y aseguró que su país “tomará Cuba casi inmediatamente”.