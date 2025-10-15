Continúa distribución de arroz de la canasta básica en Villa Clara

La distribución de cuatro libras de arroz por consumidor continúa en estos momentos en las bodegas de Villa Clara, dijo Delgys Corcho Oropeza, director de la Empresa Provincial Mayorista de Alimentos.

«Transportamos el cereal desde el puerto de Cienfuegos, y si no ocurren nuevos contratiempos con la lluvia, esta misma semana debe concluir la entrega de esas cuatro libras de arroz de la canasta básica, una pendiente del mes de junio y tres de julio», afirmó Corcho Oropeza.

El funcionario informó que esperan el arribo de azúcar a sus almacenes para iniciar la distribución en las bodegas de una libra por consumidor correspondiente a este mes de octubre.

Añadió que próximamente, a propósito de donaciones del Programa Mundial de Alimentos, está previsto una nueva entrega gratuita de chÍcharos, arroz y aceite a embarazadas y personas vulnerables, según censo de la Asistencia Social.