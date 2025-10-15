miércoles, octubre 15, 2025
Lo último:
Destacadas

Continúa distribución de arroz de la canasta básica en Villa Clara

Tomado de CMHW

La distribución de cuatro libras de arroz por consumidor continúa en estos momentos  en las bodegas de Villa Clara, dijo Delgys Corcho Oropeza, director de la Empresa Provincial Mayorista de Alimentos.

«Transportamos el cereal desde el puerto de Cienfuegos, y si no ocurren nuevos contratiempos con la lluvia, esta misma semana debe concluir la entrega de esas cuatro libras de arroz de la canasta básica, una pendiente del mes de junio y tres de julio», afirmó Corcho Oropeza.

El funcionario informó  que esperan el arribo de azúcar a sus almacenes para iniciar la distribución en las bodegas de una libra por consumidor correspondiente a este mes de octubre.

Añadió que próximamente, a propósito de donaciones del Programa Mundial de Alimentos, está previsto una nueva entrega gratuita de chÍcharos, arroz y aceite a embarazadas y personas vulnerables, según censo de la Asistencia Social.

También te puede gustar

Mayo: mes de flores y lluvias

Tomado de CubaSí

TUI Spain y Meliá Cuba, juntas en una campaña para promocionar la Mayor de las Antillas

Tomado de CubaSí

El reto de alcanzar un transporte energéticamente sostenible

Tomado de Granma

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *