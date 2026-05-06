Cocodrilos barre a Mayabeque en primera subserie de IV LEBC

La tropa matancera concretó hoy su cuarta victoria sucesiva (5×3). En la subserie frente al elenco de Mayabeque, firmó tres remontadas

COCODRILOS de Matanzas volvió a remontar a Huracanes de Mayabeque (5×3), mantuvo su invicto y rubricó la primera barrida de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano (LEBC).

Como anfitriona, en el estadio Victoria de Girón, la escuadra del mánager Eduardo Cárdenas perdía 1×3 y fabricó racimo decisivo de tres carreras en el séptimo inning.

Conexiones claves resultaron el doblete de José Amaury Noroña y uno de los dos imparables del juego de Hanyelo Videt, actual líder de los bateadores (688) y jits conectados (11).

Carlos Benavides fue el lanzador ganador y salvó Yanielquis Duardo.

Esta fue la tercera remontada de Matanzas en la subserie. Los relevistas mayabequenses no pudieron contener las ventajas.

En esta fecha de martes, salieron airosos los tres cojuntos que fungieron como anfitriones.

En el parque Julio Antonio Mella, los Leñadores de Las Tunas derrotaron 9×2 a los Cachorros de Holguín.

Los discípulos del mentor Abeicy Pantoja pegaron 12 jits, incluido cuadrangular con ángulos congestionados del experimentado slugger Yordanis Alarcón, válido para concretar un ramillete de cinco anotaciones.

Sólido relevo del derecho Yankiel Mauris, quien retiró consecutivamente a 10 bateadores y se acreditó el triunfo.

Y en el Coloso del Cerro, Leones de Industriales concretó cuatro anotaciones en el cierre del cuarto inning para vencer 5×1 a los Cazadores de Artemisa, con lo cual igualó la serie (2-2).

Biangular de Félix Rodríguez se fundió con imparables de Yaser Julio González, Carlos Nieto y Yoangel La O para decidir el juego ante el derrotado Raidel Alfonso.

Ante la conocida ausencia de abridores en el cuerpo de pitcheo azul, Fher Cejas desempeñó esa función por primera ocasión de su carrera. Pero se fue sin decisión. Ganó Misael Fonseca.

Tras estos resultados, Matanzas lidera invicto (4-0), seguido por Las Tunas (3-1), Industriales (2-2), Artemisa (2-2), Holguín (1-3) y Mayabeque (0-4).