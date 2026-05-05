Doble victoria de los Piratas de la Confitera en la continuación de la Copa de Béisbol Raúl Gutiérrez Noa In Memoriam

El equipo Piratas de la Confitera, alcanzó doble éxito ante los Tigres en la continuación de la 1ra Copa de Béisbol Raúl Gutiérrez Noa In Memorian que se efectúa en el estadio Humberto Jordán Gallo de Caibarién como sede principal y en el Heriberto Duquesne de Remedios.

Según la información de José Luis Montiel director del evento y Nelson Rojas Bravo, al frente del equipo de los Piratas, sus pupilos derrotaron a los Tigres 10 por 6 y 19 por cero.

Los éxitos para Maidel Gutiérrez y José Luis González Sotel.

Viñas y Panteras dividieron honores, en el 1ro Viñas ganó 9 por 1 y las Panteras se desquitaron 5 por 1.

En el otro desafío de la jornada, los Súper frikis derrotaron a los Tiburones 7 por 4 para alcanzarlos en la Cima.

La tabla de posiciones muestra a los Tiburones y los Frikis en el 1er lugar, con 10 ganados dos perdidos, en el 3ro los Piratas con 7-4- 2.5 de diferencia,Viñas 4-6 a 5 las Panteras con 2 y 9 a 7.5 y cierran los Tigres con o ganados y ninguno perdido.

El próximo domingo el torneo beisbolero de la Villa Blanca, tendrá jornada de asueto por ser el día de las Madres.

Imagen: Archivo CMHS.