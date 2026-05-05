Cocodrilos solo en la cima de IV Liga Élite del Beisbol Cubano

El conjunto matancero se impuso hoy, 12×5, a Huracanes de Mayabeque por tercera fecha consecutiva

COCODRILOS de Matanzas venció hoy 12×5 a Huracanes de Mayabeque, y mantuvo el invicto en tres fechas, para quedarse como líder solitario de la recién iniciada IV Liga Élite del Beisbol Cubano.

En el yumurino Estadio Victoria de Girón, los locales contaron nuevamente con los buenos swinnes del joven Hanyelo Videt, quien se fue de 4-3, con un triple y tres carreras impulsadas.

Por los saurios, que dejaron 11 corredores en base, hubo jonrón de Aníbal Medina, que remolcó tres anotaciones.

Sammy Benítez, refuerzo granmense, se acreditó la victoria y Noelvis Entenza el salvamento.

Por los mayabequenses, que dejaron a 12 hombres en circulación, el jardinero Yoasán Guillén pegó su segundo vuelacercas.

Además, Cachorros de Holguín sumó su primera victoria del torneo, 4×3, como visitante de Leñadores de Las Tunas, en el parque Julio Antonio Mella.

Por los holguineros hubo jonrón del receptor y refuerzo villaclareño Leonardo Montero, en tanto el experimentado Yordanis Alarcón le imitó por los anfitriones.

El éxito fue del primer relevista y refuerzo granmense Juan Danilo Pérez, quien diseminó dos imparables en igual cantidad de entradas, en tanto José Miguel Rodríguez se anotó el punto por juego salvado.

Y en el Estadio Latinoamericano hubo doble cartelera a siete innings, matizada por la división de honores entre el local Leones de Industriales y Cazadores de Artemisa.

A primera hora, los de casa se impusieron 4×3, apoyados en cuatro jonrones -tres de ellos en el cuarto inning-, todos frente al abridor y derrotado Erlis Casanova.

La sacaron fuera de los límites Yasel Julio González, Yoangel La O, Ariel Hechevarría y Tailon Sánchez. Por los derrotados, Dayán García pegó su segundo cuadrangular, por lo que ahora hay tres jugadores empatados con dos jonrones: Dayán, Guillén y el holguinero Yasiel González.

En ese primer duelo, Carlos Manuel Cuesta mereció la victoria, en una mañana en la que después de aceptar dos limpias propulsadas por el bambinazo de García, retiró a 16 rivales de forma consecutiva.

Artemisa tomó desquite en el del cierre, con sólido pitcheo del abridor y vencedor zurdo Geonel Gutiérrez, quien tiró cinco episodios a ritmo de cuatro jits. Su relevo, Israel Sánchez, fue igual de certero en par de entradas.

El refuerzo santiaguero Carlos Monier pegó cuadrangular por las huestes del mentor Yulieski González.

Este martes cerrarán las primeras subseries particulares en los mismos escenarios.