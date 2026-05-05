Casa de las Américas de Cuba acogerá panel sobre cantante Bad Bunny

El encuentro profundizará en el cantante Benito Antonio Martínez (Bad Bunny) como fenómeno cultural, económico y político en el Caribe contemporáneo

Casa de las Américas de Cuba ultima detalles hoy para desarrollar el panel Bad Bunny entre el Caribe y la diáspora: cultura, economía, política e identidad, que propone un análisis multidisciplinario del artista puertorriqueño.

Organizada por la Cátedra de Estudios del Caribe Norman Girvan de la Universidad de La Habana y el Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos y el Centro de Estudios del Caribe, la cita está prevista para el miércoles 6 las 10:00 hora local, en la Sala Manuel Galich.

El encuentro profundizará en el cantante Benito Antonio Martínez (Bad Bunny) como fenómeno cultural, económico y político en el Caribe contemporáneo.

Asimismo, abordará su impacto en la resignificación de la identidad puertorriqueña y latina, especialmente entre comunidades migrantes en Estados Unidos.

El panel contará con la moderación de Claudia Marín Suárez, del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), y la participación de los especialistas Leannelis Cárdenas, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana.

Asistirán también Fabio Ernesto Chirolde y Gretel Blanco, Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y Ana Niria Albo, del Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos.

Los debates estarán vinculados a lengua, pertenencia, americanidad, diáspora u la relación entre colonialismo, dependencia económica y producción cultural.