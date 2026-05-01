Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Caibarién ,convocan a todos los vecinos, familias, mujeres y jóvenes a participar de forma activa en el desfile por el primero Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Este viernes a partir de las seis y treinta desde las áreas aprobadas y ganadas según la emulación del año 2025 unidos como pueblo, saldremos a las calles a reafirmar nuestros valores, nuestra identidad y el compromiso con la Patria, en una jornada que será expresión de unidad, firmeza y participación popular.

Bajo el lema “La Patria se defiende”, marchemos juntos con entusiasmo, disciplina y alegría, demostrando la fuerza de nuestras comunidades.

Invitamos a asistir en familia, con iniciativas, carteles y el espíritu combativo que caracteriza a nuestro pueblo.

¡Este 1ro de Mayo, todos a la marcha! ¡Unidad, compromiso y participación!

Imagen: de la autora.