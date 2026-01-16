Identidad, valores, futuro…la historia

En Caibarién, la Villa Blanca, el rescate de la historia no es solo un ejercicio de memoria, sino un acto de compromiso con la identidad, los valores y el futuro. En ese empeño, la Organización de la Familia Cubana desempeña un papel esencial, impulsando acciones que fortalecen el vínculo de las nuevas generaciones con sus raíces, y colocando en el centro la obra y el pensamiento de José Martí, a través del rescate y cuidado de las plazas martianas.

Estas acciones demandan sensibilidad, disposición y voluntad colectiva, especialmente desde la base comunitaria. Allí donde existan plazas martianas, se hace imprescindible promover el trabajo sistemático, consciente y participativo, involucrando a las familias, vecinos, niños, adolescentes y adultos mayores, como protagonistas de la historia viva de su localidad.

Resulta igualmente necesario crear y sostener espacios de diálogo, donde se propicie el intercambio, la reflexión y el debate sobre la Historia de Cuba y, de manera particular, sobre la historia local de Caibarién. Conversar sobre nuestros orígenes, hechos relevantes y figuras locales fortalece el sentido de pertenencia y el amor por la patria chica.

En este camino, cobran especial importancia los vínculos de la Organización de la Familia Cubana con las instituciones del territorio, como la Biblioteca Municipal Antonio Arias García, custodio del saber y la memoria escrita, así como con el sector de la Educación, en todas sus enseñanzas. La articulación con escuelas, docentes y estudiantes permite llevar la historia más allá de los libros, integrándola a la vida cotidiana de la comunidad.

Rescatar la historia es también rescatar valores, es formar ciudadanos más conscientes, más comprometidos y más humanos. Desde la familia, la comunidad y las instituciones, Caibarién continúa defendiendo su memoria, honrando su pasado y construyendo, con responsabilidad y amor, el presente y el futuro de la Villa Blanca.

Imagen: realizada por la autora.