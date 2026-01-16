Todo preparado en la NASA para volver a la Luna

La nave espacial que llevará a los astronautas de vuelta a la órbita lunar después de más de 50 años será transportada a la plataforma de lanzamiento el 17 de enero, mientras que la misión Artemis 2 podría despegar dentro de un plazo que comenzará el 6 de febrero.



El vuelo durará 10 días y sobrevolará el satélite natural de la Tierra con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.



El próximo sábado, el cohete SLS, acoplado a la nave espacial Orion, será transportado verticalmente a lo largo de los 6,4 kilómetros que separan el edificio de ensamblaje y la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Florida.



El viaje podría durar hasta 12 horas e irá seguido de una larga serie de pruebas, con diversas simulaciones de la secuencia de lanzamiento, incluyendo con astronautas a bordo y con 2,65 millones de litros de combustible líquido en los tanques del cohete.



Si no hay problemas significativos, el lanzamiento podría tener lugar a partir del 6 de febrero.

El primer plazo disponible finaliza el 11 del mismo mes; si ese intento no tiene éxito, será necesario esperar hasta el 6 de marzo.



«Aún tenemos pasos importantes que completar en nuestro camino hacia el lanzamiento, y la seguridad de la tripulación seguirá siendo nuestra máxima prioridad en cada etapa», declaró Lori Glaze, subdirectora de la Dirección de Desarrollo de Misiones de Exploración de la NASA.



El vuelo de Artemis 2 forma parte de un programa más amplio de la agencia espacial estadounidense, en colaboración con Europa, Canadá y Japón, para establecer una presencia humana permanente en la Luna.



A esta misión le seguirá Artemis 3, que realizará el primer aterrizaje tripulado en el satélite desde el fin del programa Apolo en 1972.

El viaje está previsto para 2027.