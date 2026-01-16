Nuevo horario en el gimnasio «19 de noviembre»

El gimnasio de cultura física «19 de noviembre» de Caibarién ha cambiado sus horarios y la atención a la población. Según José Mario Pérez, profesor de este gimnasio, los cambios responden a los problemas de los practicantes con las articulaciones y entonces han ampliado el trabajo con el horario 6 de la mañana a 11:30 de la mañana a las 6 de la mañana también trabajan con la gimnasia musical aerobia y también los equipos.

Además, se atienden de manera individual a las personas que han adquirido el virus del Chikungunya.

Imagen: tomada de Internet.