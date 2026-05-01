La Patria se defiende (Cobertura especial por el 1ro. de Mayo)

«Este 1ro. de Mayo estamos todos convocados a un desfile por la Paz. Marchemos unidos: trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos todos, contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales a nuestro país. La Patria se defiende en calles y plazas, este viernes 1ro. al amanecer», publicó el Presidente cubano desde su cuenta en X

Desde la Plaza de la Revolución, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, salió el primer frente de marcha de trabajadores que desfilará hasta llegar a la Tribuna Antimperialista.

Allí, junto al Presidente y el pueblo, también están los miembros del Buró Político, doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, así como Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores (CTC).

También desde los otros frentes ubicados en el Carlos III e Infanta, 23 y G, El Parque Maceo y el Castillo de La Punta comenzaron a desfilar los trabajadores de diferentes municipios de la capital, para confluir todos en Malecón.

————————————————————————————————————————-

CUBA MARCHARÁ UNIDA ESTE 1RO. DE MAYO

En un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, Cuba vivirá este Primero de Mayo como una jornada de reafirmación, unidad y compromiso colectivo.

Convocados por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), junto a sus sindicatos y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), millones de cubanos protagonizarán desfiles y actos en todo el país bajo una premisa central: La Patria se defiende.

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores trasciende este año el carácter festivo para convertirse en una expresión concreta de resistencia y voluntad. En medio de las presiones externas –incluidas recientes medidas que impactan sectores estratégicos como la energía–, la respuesta del pueblo se articula desde cada espacio productivo y social.

Desde los surcos agrícolas hasta las aulas, desde hospitales hasta centros científicos, la convocatoria es a defender la nación con trabajo, creatividad y cohesión. No se trata solo de marchar, sino de mostrar la capacidad del país para sobreponerse a las adversidades y avanzar en sus prioridades económicas y sociales.

La jornada también evoca momentos esenciales de la historia nacional. El espíritu de Antonio Maceo en Baraguá, la visión unitaria de José Martí y el legado político de Fidel Castro Ruz confluyen en una fecha que reafirma la continuidad de la Revolución.

A las puertas del centenario del Líder histórico de la Revolución, y bajo la conducción del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Partido, encabezado por Díaz-Canel, el 1ro. de Mayo se proyecta como una expresión de respaldo popular al proyecto socialista cubano y a sus principales transformaciones, entre ellas el impulso a la producción de alimentos y el cambio de la matriz energética.

El llamado es amplio e inclusivo: a trabajadores, estudiantes, científicos, artistas, deportistas y a todo el pueblo. También a los amigos de Cuba en el mundo, que cada año se suman en un gesto de solidaridad activa.

Con los colores de la bandera y el optimismo como estandarte, Cuba sale hoy a las calles. Será una jornada que, más allá de cifras o concentraciones, buscará transmitir un mensaje claro: frente a las dificultades, la respuesta es más unidad, más compromiso y más trabajo.

Este 1ro. de Mayo, la Isla vuelve a latir como una sola voz. Una voz que defiende, crea y resiste. Una voz que afirma, desde la historia y el presente, que la Patria sigue en pie.

————————————————————————————————————————-

ASÍ AMANECE LA HABANA

———————————————————————————————————————–

Foto: Ricardo López Hevia

Siga la cobertura aquí: Cobertura especial por el 1ro. de Mayo