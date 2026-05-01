Termoconversión y la búsqueda de soluciones energéticas

Durante décadas, existió en el sector energético cubano un criterio extendido, aunque no necesariamente cierto: el petróleo crudo nacional, caracterizado por su alta densidad, viscosidad y contenido de azufre, no podía refinarse en el país. Esta idea está siendo desafiada por científicos e ingenieros del Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet) y de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), mediante la implementación de la termoconversión.



La termoconversión es un proceso industrial que utiliza calor controlado para modificar la estructura molecular de las fracciones del petróleo. En términos simples, consiste en someter el crudo pesado a temperaturas elevadas (generalmente entre 450-500°C) para romper sus moléculas más grandes y complejas, transformándolas en compuestos más pequeños y manejables.

En el contexto industrial global, este tipo de proceso es conocido como visbreaking (del inglés viscosity breaking). Está tecnología, desarrollada hace décadas, es utilizada en refinerías de todo el mundo para tratar crudos pesados y reducir su viscosidad.



En el caso cubano, el petróleo extraído, especialmente el de la franja norte es un crudo extrapesado, con alto contenido de azufre y una viscosidad muy elevada. Históricamente ha requerido ser mezclado con nafta (un derivado más liviano) para poder ser transportado por tuberías y procesado en las refinerías. Este derivado es un diluyente que se importaba al país, pero, la disponibilidad de acceso al producto era muy inestable, por lo que Cupet buscó alternativas tecnológicas que permitieran seguir operando los pozos y las refinerías.



Como parte de la búsqueda de soluciones, un grupo multidisciplinario de expertos de Cupet y de la propia industria llevó a cabo una prueba experimental en la Refinería Hermanos Díaz, ubicada en Santiago de Cuba. Allí se procesó un crudo nacional «segregado, de menor viscosidad» para obtener varios derivados.



La dirección de la refinería, a cargo de Irene Barbado Lucio, explicó que las instalaciones, originalmente diseñadas para procesar crudo liviano y posteriormente adaptadas para crudo pesado importado, fueron nuevamente adecuadas para trabajar el crudo nacional. El ingeniero Víctor Manuel Díaz Despaigne, líder del grupo técnico, señaló que la innovación requirió «mucho estudio y experimentación».



Los resultados de esta prueba fueron presentados ante el Consejo Nacional de Innovación, donde fueron considerados positivos por los especialistas. El ingeniero Irenaldo Pérez Cardoso, Director Adjunto de Cupet, detalló que los productos logrados incluyeron diésel comercializable, aunque no diesel especial. También se logró obtener nafta reductora de viscosidad, que en su primera corrida experimental logró una cobertura de 15 días para la producción petrolera y de gases en Varadero. El fuel comercializable obtenido está siendo evaluado para su uso en la industria energética, en las plantas eléctricas y en la industria del níquel.



Como siguiente paso, se estudia la posibilidad de instalar una planta piloto en la refinería Sergio Soto, ubicada en Cabaiguán, Sancti Spíritus. La elección de esta instalación no es casual. La refinería Sergio Soto ha estado procesando crudo cubano, mayoritariamente de la franja norte del país, desde el año 2010. Esta experiencia acumulada, junto con la disponibilidad de servicios como agua, vapor y electricidad, así como la preparación del colectivo de trabajadores, la convierten en el lugar ideal para esta primera fase del proyecto.



El objetivo fundamental de esta planta piloto es rebajar la viscosidad del crudo pesado mediante calentamiento controlado, eliminando la necesidad de utilizar nafta importada como diluyente. Pérez Cardoso explicó que esta instalación permitirá obtener los datos necesarios para «escalar la tecnología», diseñar y construir plantas de mayor capacidad en otras partes del país.



Los planes de Cupet y el Ceinpet también contemplan una segunda etapa de desarrollo, orientada al desarrollo catalítico utilizando lateritas cubanas. Este paso, de confirmarse, permitiría abordar el otro gran desafío del crudo nacional: reducir su contenido de azufre mediante catalizadores producidos con recursos naturales del propio país.