Cuba disputará el título de la Copa Caribe de Balonmano

Los cubanos vencieron en la semifinal a Puerto Rico, y enfrentarán a México por la medalla de oro

LA SELECCIÓN cubana disputará el título de la Copa Caribe de Balonmano de Santo Domingo 2026, tras derrotar a Puerto Rico en semifinales.

La victoria ante los boricuas resultó holgada, según evidencia el marcador final de 32-23. Con ese triunfo los cubanos mantuvieron el invicto en el torneo.

El rival en la final será México, que venció en un cerrado duelo (28-26) a República Dominicana, decidido en los últimos segundos.

El elenco de la Mayor de las Antillas llegó a esa instancia con el objetivo de clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 lo que alcanzó una jornada antes, cuando ganaron el grupo A del torneo y obtuvieron uno de los cuatro boletos en disputa.

Además de eso han asegurado, al menos la medalla de plata, otra de las metas trazadas, para este evento regional.

Ello no genera conformidad en el equipo, que ahora pretende levantar el título del certamen caribeño.

«Ha sido muy provechoso el evento, no solo porque se cumplieron los objetivos planificados, sino porque también hemos enfrentado a los mejores equipos del área, con victorias ante todos, excepto frente México que será el próximo rival», expresó a JIT el presidente de la Federación Cubana de Balonmano, Franklin Guevara.

«Esto también nos asegura una buena posición para el sorteo y, obviamente nos genera mejores condiciones en la competencia, más allá de que nos sirve como medidor de lo que enfrentaríamos en la cita multideportiva regional», afirmó Guevara.