Recibe el fotógrafo Roberto Salas el Premio Nacional de Artes Plásticas

El fotógrafo Roberto Salas recibió este jueves en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes el Premio Nacional de Artes Plásticas, concedido por el Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP) en reconocimiento a su extensa y fecunda obra visual

Manuel Hernández, acreedor de este lauro en su edición anterior, integró el jurado encargado de valorar las propuestas recibidas, donde también laboraron la investigadora, curadora y crítica de arte Margarita Ruiz Brandi, el curador y crítico de arte Nelson Herrera Ysla; el ensayista e investigador Rafael Acosta de Arriba, así como historiadora de arte Rosa Juampere.

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Herrera Ysla leyó el acta del jurado donde se manifiesta la decisión unánime de ponderar la obra de Salas; dictamen donde se explica, además, que el fotógrafo ha desarrollado una importante contribución a la historia de las artes visuales en la mayor de las Antillas.

Por más de siete décadas Salas ha aportado al discurso fotográfico y visual cubano, con imágenes que poseen riqueza conceptual y obras de mucho impacto en el imaginario social.

De manos de Lizette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura; y de Tania Cardó, presidenta del CNAP, Salas recibió el Premio que incluyó una obra dedicada por el también Premio Nacional de Artes Plásticas (2009) Nelson Domínguez, concebida especialmente para el momento.

Como parte del premio, Salas también recibió el homenaje de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), con la entrega de una obra del artista José Omar Torres, de manos del vicepresidente de la organización Yuris Nórido.



Acosta de Arriba refirió que la entrega de este reconocimiento es un acto de verdadera justicia poética, por su obra comprometida con captar en imágenes el ritmo y los rostros del país.

Salas logró, añadió, articular el registro documental, la historia y el ensayo fotográfico en una sólida obra que lo caracteriza en toda su carrera.

Con la interpretación al piano del maestro Frank Fernández concluyó este encuentro que rindió merecido homenaje a un artista, a su obra y al legado que las imágenes le siguen imprimiendo al tiempo, a la memoria, al futuro.

Dicho galardón se entrega desde 1994 a un creador de las artes visuales, cuya obra contribuya al universo de la cultura cubana y su visualidad.

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