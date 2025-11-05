Noviembre, cuando comienza el período poco lluvioso en Cuba

En el onceno mes del año comienza por lo general el período poco lluvioso en Cuba hasta abril próximo, cuando se registra aproximadamente el 26 % de su acumulado anual, informaron especialistas del Centro del Clima, del Instituto de Meteorología.

Una particularidad en la distribución de sus precipitaciones es su aumento hacia las zonas cercanas a la costa norte, en relación con el resto del territorio, asociada al tránsito de frentes fríos sobre o muy próximo a este último, señalan en su habitual Boletín mensual que recibe siempre la Agencia Cubana de Noticias.

Aclaran que la influencia de las masas de aire frío de origen ártico o polar que acompañan a los sistemas frontales del invierno, provoca un descenso notable de las temperaturas y del contenido de humedad del aire.

No obstante, advierten, pueden producirse temperaturas mínimas notables si el impacto de estas masas de aire se combina con la ocurrencia local de cielo despejado, vientos débiles o calma, y su persistencia por varios días.

Respecto a las condiciones en el Océano Pacífico Tropical, indican que se mantienen las condiciones neutrales en el ecuatorial, donde las temperaturas superficiales del mar estuvieron ligeramente por debajo de sus valores normales en sus regiones central y oriental.

Citan los pronósticos sobre el particular, según los cuales, con 78% de probabilidad, continuarán las condiciones frías en el trimestre noviembre 25 – enero 2026 en el ecuatorial y el tránsito a neutrales en la etapa enero- abril entrante.

Sobre la base de su evolución, se espera un período con precipitaciones y temperaturas extremas en la norma en las tres regiones del país, estiman.