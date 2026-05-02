Más de 6 millones de cubanos firmaron contra el bloqueo y la guerra

Se hizo entrega simbólica de dos libros con las firmas del pueblo de Cuba y un cuadro que refleja el número total de compatriotas, al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, y al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido

Unos 6 230 973 cubanos y cubanas mayores de 16 años respaldaron el movimiento Mi firma por la Patria, impulsado por la sociedad civil, para dejar claro que Cuba está contra el bloqueo, el cerco energético y la guerra, reafirmando como derecho y deber irrenunciable la defensa de la soberanía nacional.

La recogida de firmas comenzó el pasado 19 de abril de 2026, coincidiendo con el aniversario 65 de la victoria cubana en Playa Girón, y se extendió hasta horas antes del acto del Día Internacional de los Trabajadores.

Durante el acto central por la efeméride, que tuvo lugar en la Tribuna Antimperialista de La Habana, se hizo entrega simbólica de dos libros con las firmas del pueblo de Cuba y un cuadro que refleja el número total de compatriotas, al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, y al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.