El trabajo en la palabra de Fidel 

Hace veintiséis años, en el corazón de la Plaza de la Revolución, al término de uno de los multitudinarios desfiles por el Día Internacional de los Trabajadores, Fidel Castro esbozó lo que la memoria guardaría como el concepto de Revolución. Pero aquella tarde no fue un punto de partida, sino una cumbre. A lo largo de los años su palabra había vuelto una y otra vez a hacer alusión al trabajo, su sentido, su dignidad y su fuerza transformadora. No como discurso paralelo, sino como columna vertebral de un proyecto. Aquí, ordenadas y fechadas, algunas de esas definiciones.

“Porque nada ennoblece más al hombre que el trabajo. Y el trabajo hizo al hombre, no fue el hombre el que creó el trabajo, fue el trabajo el que creó al hombre.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Encuentro Nacional de Emulación en el teatro de la CTC, 6 de marzo de 1964.

“ (…)La productividad es el único camino del incremento de la riqueza”

Discurso pronunciado en el Acto Central por el 1ro de mayo, Teatro de la CTC, 1ro de mayo de 1971.

“(…) el avance del país depende fundamentalmente del trabajo, esencialmente del trabajo. Es el trabajo el que crea las riquezas materiales que el pueblo necesita. Es el trabajo el que produce el azúcar, el tabaco, la carne, la leche, los materiales de construcción, la ropa, los zapatos, los alimentos, las medicinas, la educación, la salud. En fin, solo es y puede ser fruto del trabajo, del trabajo presente o del trabajo acumulado. El ingeniero que diseña una obra produce aquello por el trabajo acumulado estudiando durante muchos años, el medico que salva una vida, que realiza una dificilísima operación, es resultado del esfuerzo acumulado estudiando mientras llega ese momento, los técnicos también emplean el trabajo acumulado. De esa forma, todo lo que tenemos, todo lo que podemos producir en un sentido u otro, solo sale y puede salir del trabajo.”

Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los cuatro pescadores cubanos injustamente sancionados por el gobierno de Estados Unidos, Puerto de la Habana, 7 de julio de 1971.

Las frases anteriores fueron extraídas de la multimedia Pasión Fecunda, desarrollada por el Centro de Información para la Prensa.