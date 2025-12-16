Persistirán las lluvias en Cuba con ligero descenso de temperaturas

Nublados en zonas de la costa norte del país con algunos chubascos y lluvias ocurrirán durante gran parte del día, informó hoy el Instituto cubano de Meteorología.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 25 y 28 grados Celsius en occidente y centro, hasta 31 grados Celsius en oriente. En la noche las temperaturas estarán entre 20 y 23 grados Celsius, inferiores en localidades del interior de occidente, señala el reporte.

Especialistas de la Institución en sus redes sociales explican que el frente frío 7 se posesionará sobre la región occidental y central y mantendrá la probabilidad de lluvia, que podrán ser localmente intensas y producir inundaciones en zonas con suelos saturados.

El día será ventoso desde el este de la occidental provincia de Pinar del Rio hasta el centro-sur de la oriental Las Tunas, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora.

El día será ligeramente invernal en zonas del interior y costa norte de occidente y centro.