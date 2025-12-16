martes, diciembre 16, 2025
Deportes

Cambios en el reglamento de la 64 Serie Nacional de Beisbol (+Infografía)

Tomado de Cubahora

Las modificaciones se refieren a los juegos no celebrados, sellados y para las etapas de play off

La ComisiónNacional de Beisbol anunció cambios en el reglamento de la actual serie 64 de ese deporte, en cuanto a los juegos no celebrados, sellados y para las etapas de play off.

La nota enviada a los medios de prensa, precisa que la decisión responde a la cantidad de partidos no efectuados, y ha tenido en cuenta los compromisos internacionales a enfrentar a partir del 23 de enero del 2026, lo que demanda concluir el evento antes de esa fecha.

Cubahora comparte infografía conla esencia de estas modifcaciones: 

Cambios en el reglamento de la actual 64 Serie Nacional de Beisbol

