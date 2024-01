Siete usos de ChatGPT en WhatsApp que te pueden ayudar en tu rutina diaria

La integración de ChatGPT en WhatsApp se puede lograr ahora gracias a una herramienta llamada «God in a Box»

El ChatGPT de OpenAI parece que ha llegado para quedarse. Tanto que incluso podemos acceder a él desde WhatsApp. Y precisamente basándonos en su acceso desde la app de mensajería, se nos han ocurrido varios usos posibles para que resulte una herramienta útil más allá de lo curioso que aún resulta tener un ente digital con dotes tan propias de un humano.

Los usos que propondremos en este post están además adecuados a las limitaciones del bot. Y es que, al menos de momento, apenas permite enviar 40 mensajes al mes y precisa también de espaciarlos cada 10 segundos. De igual modo, la extensión de sus respuestas no será superior a 256 caracteres.

Lo primero de todo, añade el bot de God in a Box a WhatsApp

Hay que decir que la integración de ChatGPT en WhatsApp se puede lograr ahora gracias a una herramienta llamada «God in a Box». De esta debemos advertir que, aunque no almacena nuestras conversaciones, sí utiliza nuestras interacciones con el fin de mejorar el sistema. Dicho esto, la forma de añadirlo a nuestro WhatsApp no podría ser más sencilla.

Accede a la web de God in a Box. Pulsa en el botón verde llamada «Get Started» y después en «Login». Pulsa ahora en «Sign in With Google» para iniciar sesión con tu cuenta de Google. Introduce tu número de teléfono y pulsa en «Submit» Añade el número de God in a Box como un contacto más (puedes guardarlo con el nombre que quieras). Ya en el chat de WhatsApp con God in a Box, envía el enlace que te proporcionan en el registro para verificar tu cuenta.

Una vez que hayas hecho esto, podrás ya interactuar con ChatGPT o, como se autodenomina este bot, God in a Box (incluso «Dios en la caja» si quieres ser lo más literal posible).

Usos cotidianos con los que aprovechar las funciones de este bot

Entramos ya en materia y vamos con los siete usos que puedes hacer de este bot con solo pedírselo. Obviamente hay muchas más opciones, pero estas son las que a priori nos parecen más interesantes.

¿Tienes pocos ingredientes? Seguro que se le ocurre alguna receta

Si te has olvidado de hacer la compra o sencillamente no has tenido tiempo y tienes la nevera bajo mínimos, la inteligencia artificial no cocinará por ti, ni obrará milagros. Sin embargo, puede que te sorprenda su inmensa capacidad de proponer recetas con pocos ingredientes. Tan solo tienes que explicarle los ingredientes que tienes y te propondrá un plato.

Te ayuda a romper el hielo en una cita online

Conste que aquí somos partidarios de ser lo más natural posible ante una cita. Sin embargo, somos también comprensivos con aquellos y aquellas que no se les da bien eso de iniciar una conversación en apps como Tinder. Pues bien, hay un caso reciente que nos demuestra que la inteligencia artificial puede ser muy útil.

Eso sí, hay que tratar de darle argumentos a la máquina. Por ejemplo, si la otra persona explica en su biografía que es amante de los animales, que practica hockey sobre hielo y que le encanta la comida china, son datos de los que ChatGPT (A.K.A. God in a Box) puede servirse para proponerte un saludo. Eso sí, por favor, no olvides el paso de la verificación humana y no sueltes cualquier cosa si no te convence.

Increíble para descubrir temazos musicales

Si el algoritmo de tu app de música no logra dar con la tecla en las recomendaciones, siempre puedes acudir a este chat para obtener recomendaciones de grupos, géneros o canciones. Todo empieza con la frase mágica de «Recomiéndame» seguido de «canciones de XXX», sustituyendo las X por el género o grupo musical que quieras.

También recomienda series y películas con filtros muy concretos

Si el caso de la música era buen ejemplo, más lo es el de las series y películas si tenemos en cuenta que muchas veces nos pasamos más tiempo buscando algo para ver que viéndolo. Así, puedes pedirle que te recomiende contenido en el que salgan determinados actores. Incluso puedes pedirle varios actores o añadir directores, buscar por temáticas o por plataforma de streaming en las que estén disponibles.

Entretente pidiéndole que saque su vena literaria

Debido al límite de caracteres, no podrás pedirle que te escriba una reedición del Quijote. Sin embargo, sí podrás pedir que te escriba un microcuento, poema e incluso un chiste. En el caso de los dos primeros, es interesante la posibilidad de añadirle tú mismo personajes o temáticas para que sea más precisa aún.

Una perfecta guía turística si no sabes qué ver

Estás de viaje en una nueva ciudad y no sabes dónde ir. Pues sí, en este caso también sirve la inteligencia artificial. Basta con que le digas dónde estás y que deseas obtener recomendaciones. Y, como en otros casos, también podrás ser más concreto pidiéndole que te busque cosas concretas como monumentos, museos e incluso restaurantes.

Ponte en forma con sus consejos

Hay muchas apps con las que hacer ejercicio, pero si no te quieres complicar y necesitas una rutina concreta, puedes pedírselo también a la inteligencia artificial. Solo tienes que decirle tu propósito y algunos datos extra como si tienes preparación previa o tiempo del que dispones para ejercitarte.