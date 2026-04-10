En la historia local deportiva

Los estudiantes de primer año de la EPEF de Caibarién realizaron una visita enriquecedora a la Dirección Municipal de Deportes, donde conocieron la labor profesional en el ámbito deportivo y la historia local. En este recorrido destacaron las enseñanzas sobre la vida y legado de Marcelo Salado Lastra, combatiente revolucionario y gloria deportiva del Municipio.

En el intercambio conversaron con directivos del deporte, entre ellos Adolfo Caviedes Pérez, metodólogo de Atención a Atletas.

Se les ofreció una panorámica sobre la responsabilidad y ética del profesional de la educación física y el deporte.

Recorrieron la sala de historia del deporte en Caibarién, donde conocieron las trayectorias de glorias deportivas locales y figuras revolucionarias.

Marcelo Salado Lastra nació el 21 de mayo de 1927, en Caibarién, Villa Clara.

Creció en una familia humilde junto a cuatro hermanos. Desde niño mostró pasión por el mar y la pesca submarina.

Fue campeón nacional de pesca submarina en 1956, destacando como atleta y profesor de educación física.

Se incorporó al Movimiento 26 de Julio, participando activamente en la lucha clandestina contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Fue encarcelado en varias ocasiones, pero se convirtió en referente para otros combatientes por sus enseñanzas sobre métodos de clandestinaje y resistencia.

El 9 de abril de 1958, durante el levantamiento contra Batista, fue asesinado en La Habana a los 30 años .

Su figura se recuerda en Caibarién como símbolo de valentía y entrega, inspirando a nuevas generaciones de estudiantes y profesionales del deporte.

La visita de los estudiantes a la sala de historia refuerza la idea de que la educación física no solo forma atletas, sino también estudiantes comprometidos el país.

Imagen: del autor.