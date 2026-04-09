Por Caibarién comenzó el intercambio de la UCLV con estudiantes universitarios

La #UCLVnuestra comenzó los espacios de intercambio entre la dirección universitaria y los estudiantes de cada municipio, iniciando por Caibarién.

Durante el encuentro se insistió en la atención particularizada frente a los diversos escenarios de formación, garantizando que cada estudiante reciba acompañamiento acorde a sus condiciones.

En la modalidad semipresencial se utilizan todas las vías de comunicación posibles, reforzando la interacción y el seguimiento académico.

Se presta especial atención al proceso de culminación de estudios, buscando todas las variantes que aseguren la graduación de los estudiantes de último año en cada carrera.

Los profesores destacaron el protagonismo de los Centros Universitarios Municipales (CUM), esenciales para la realización de encuentros presenciales, la prestación de servicios de conectividad y el vínculo de los jóvenes en tareas de impacto comunitario.

Con información y de Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas – UCLV

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