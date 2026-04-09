jueves, abril 9, 2026
Lo último:
Caibarién

Por Caibarién comenzó el intercambio de la UCLV con estudiantes universitarios

Freddy Espinosa

La #UCLVnuestra comenzó los espacios de intercambio entre la dirección universitaria y los estudiantes de cada municipio, iniciando por Caibarién.

✅ Durante el encuentro se insistió en la atención particularizada frente a los diversos escenarios de formación, garantizando que cada estudiante reciba acompañamiento acorde a sus condiciones.

✅ En la modalidad semipresencial se utilizan todas las vías de comunicación posibles, reforzando la interacción y el seguimiento académico.

✅ Se presta especial atención al proceso de culminación de estudios, buscando todas las variantes que aseguren la graduación de los estudiantes de último año en cada carrera.

✅ Los profesores destacaron el protagonismo de los Centros Universitarios Municipales (CUM), esenciales para la realización de encuentros presenciales, la prestación de servicios de conectividad y el vínculo de los jóvenes en tareas de impacto comunitario.

🖊️ Con información ℹ️ y 📷 de Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas – UCLV

.

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Federadas de Caibarién promueven el ahorro energético casa a casa (+Audio, infografía y tuit)

Alejandra Rojas

Recibe el director municipal de Educación en Caibarién el sello «Villa Clara con todos» (+Audio)

Alejandra Rojas

Reparto Pilar se corona campeón municipal de fútbol en Caibarién

Oneldys Santiago

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *