La Plataforma Soberanía: exclusividad digital en trámites y servicios para la ciudadanía

La Plataforma de Información y Servicios del Gobierno cubano, Soberanía, representa una transformación profunda dentro de los ejes del Gobierno Digital como parte de la política de transformación digital de la sociedad cubana, y tiene una relación diferente con el ciudadano, al integrar la gestión de trámites y servicios a su favor

Así definió al nuevo proyecto, Soberanía, el viceministro primero de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, al iniciar el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, de este martes, dedicado a presentar las características, ventajas y avances de este canal electrónico desde su inicio, el pasado 10 de julio, momento en que fue desplegado en internet.

Rodríguez Hernández, en su intervención, explicó que si bien en una primera etapa de la política de informatización de la sociedad se hablaba de gobierno electrónico, ahora se trata del gobierno digital como fase superior, y una transformación más profunda al rediseñar todo lo relacionado con la digitalización de los procesos existentes en el país.

Hoy, apuntó, se trata de rediseñar las normas y generar un cambio cultural, su mayor desafío, porque es lo que más trabajo cuesta; además impone un nuevo paradigma, al integrar procesos sobre la base de que es el ciudadano el centro y no las estructuras de atención del Gobierno.

El viceministro primero del Ministerio de Comunicaciones (Mincom) se refirió a que ahora la tecnología es un habilitador estratégico para repensar la relación entre el Gobierno y la ciudadanía, con el empleo de herramientas, tales como los datos y la interoperabilidad entre instituciones y organismos, la cual es nativa bajo el principio de que los datos y trámites se obtienen por única vez.

Una plataforma que usa información prexistente del ciudadano para integrar datos, darle seguimiento al trámite con una trazabilidad, y que además le ofrezca notificaciones de por dónde va el proceso, eso es gobierno digital, afirmó el vice titular del Mincom.

SOBERANIA: UNA VENTANILLA ÚNICA PARA TRÁMITES Y SERVICIOS

Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital, al cual está adscripta la Plataforma Soberanía, señaló que esta plataforma se distingue por su transparencia en la gestión de asuntos públicos muy demandados por la población, por ofrecer información sobre proyectos de desarrollo, anteproyectos de leyes, y es un ejemplo práctico de la transformación digital, la innovación y la comunicación institucional.

Luego de ocho meses online muestra la descripción de unos 305 servicios y trámites, de los cuales 15 están en línea: 12 certificaciones del Registro del Estado Civil y tres relacionados con la renovación del carnet de identidad, licencia de conducción y la licencia de circulación de vehículo por perdida o deterioro.

Resaltó el empleo de un proveedor de identidad digital, desarrollado por la empresa de alta tecnología y desarrollo de aplicaciones informáticas, Datys, una herramienta a la que es obligatorio acceder para registrarse y crear una cuenta, y a partir de ahí solicitar cualquiera de los trámites actualmente en línea.

González Vidal subrayó que Soberanía pasa de un modelo de atención presencial a uno digital con mayor rapidez, comodidad, un servicio que no consume datos móviles de los usuarios, no compite con las molestas colas y tiene ventajas, al disminuir los costos de la gestión pública y para la economía del ciudadano.

Al valorar el presente y futuro del nuevo canal electrónico, acotó que es un proyecto que inicia, pero no tiene fin, porque nacen nuevos servicios y crecen las visitas, de lo cual es muestra que ya se registran 160 mil accesos, 31 mil usuarios registrados, y los primeros 10 mil ciudadanos con cuentas certificadas y en condiciones de solicitar un servicio o trámite, además de contabilizarse la solicitud de 22 mil 511 certificaciones del Registro del Estado Civil.

Estimulamos que las personas utilicen los documentos digitales, que se emiten a través de Soberanía, que tienen la misma validez que el documento impreso y que cuenta con respaldo legal, enfatizó.

Destacó su característica de ventanilla única para gestionar los trámites y servicios que demanda el ciudadano.

SOBERANÍA: TRES SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD DEL CIUDADANO

Al intervenir en la Mesa Redonda, la Teniente Coronel Agdarys Morales Cordero, de la Dirección de Identidad, Inmigración y Extranjería, del Ministerio del Interior (Minint), insistió en la necesidad de saber qué es una identidad digital certificada como lo exige Soberanía, ya que cuenta con todas las garantías y respeto a los datos aportados por el ciudadano, con la debida protección legal.

Comentó que el Minint tiene hoy tres servicios en línea en Soberanía, además la actualización de la dirección electoral de una persona y alertas importantes sobre el vencimiento de su licencia de conducción o circulación del vehículo, la fecha de vencimiento de una multa, la cantidad de puntos acumulados por un conductor, debido a infracciones del tránsito, así como un aviso a los choferes mayores de 65 años sobre nuevos requerimientos para renovar su licencia de conducción, entre otros.

Adelantó que ese organismo trabaja para incorporar la solicitud del pasaporte ordinario para ciudadanos mayores de 18 años, y la renovación de la tarjeta del menor por perdida o deterior, lo cual pueden tramitar los padres o responsables de la tutoría del menor.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA AVANZA EN LA DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Lissete Castillo Soler, directora del Registro de Personas Naturales, del Ministerio de Justicia (Minjus), organismo destacado en su transformación digital, destacó a Soberanía como una aliada estratégica para la tramitación de certificaciones registrales.

Dijo que actualmente los 37 millones de asientos, que hoy atesora el Registro Civil, ya están digitalizados, de los cuales 14 millones están insertados en el sistema en formato digital y listos para emitirlos, y que en caso de que no esté en esa condición el solicitado, se emite una notificación al interesado para que realice el trámite de forma presencial.

Soberanía es el medio idóneo para consolidar ese proceso, porque ofrece documentos digitales, con Pin, Código QR y firma digital para ser verificados, y con todas las garantías de protección, que requieren los datos personales y los documentos digitales, como lo establece la resolución 284 del Minjus.

Además, añadió, el texto digital evita las falsificaciones, mientras el pago del impuesto sobre documentos también puede realizarse por Soberanía, lo cual queda refrendado en el documento emitido al respecto.

En su intervención anuncio que es propósito del Minjus integrar a la nueva plataforma otros trámites, tales como la solicitud de subsanación de errores, actos de última voluntad y declaratoria de herederos.

Al finalizar la Mesa Redonda, el director general del Centro de Gobierno Digital, significó la importancia de preparar a los funcionarios de las oficinas del Registro del Estado Civil y las de trámites, porque deben ser ellos los principales promotores de que la digitalización significa cambio cultural, organizativo y estructural, y porque el reto fundamental es ser sistemático, innovador y comprender lo que la Plataforma Soberanía representa y aporta a la población y al país.