La subcampeona mundial, Zuleidis Ortiz recibe premio FIE

Entrenadoras cubanas son reconocidades en cursos de preparación en Mundial de esgrima Júnior y de Cadete, en Río de Janeiro

La Habana.- LA ESGRIMISTA cubana medallista de plata de Ciudad del Cabo 1997, Zuleidis Ortiz, fue reconocida por el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) por su gestión desde el Consejo Fair Play de la entidad, en el Mundial Júnior y de Cadete de Esgrima Río de Janeiro 2026, que acoge Brasil.

El premio a la actual integrante de la Comisión de Juego Limpio de la FIE, pondera el compromiso cubano con la ética y el juego limpio en la esgrima internacional.

«Este reconocimiento no es solo personal, sino un reflejo del empeño de Cuba por defender los valores del deporte. El juego limpio es una de nuestras banderas, y me honra que la FIE lo haya destacado en este escenario mundial», expresó a JIT desde Brasil Ortiz, tras recibir el galardón.

En el mismo escenario, la villaclareña Nayma Consuegra encabezó la representación técnica de la Isla en el curso de mujeres entrenadoras de primer nivel. Su participación refuerza la presencia femenina en roles estratégicos dentro del deporte.

«La acreditación nos abre puertas para dirigir equipos en competencias internacionales y demuestra que las entrenadoras cubanas estamos preparadas para asumir responsabilidades de alto nivel. Es un paso firme hacia el futuro inmediato», afirmó Nayma Consuegra al concluir el curso.

El evento reunió a 25 entrenadoras de México, Brasil, Colombia, Venezuela, España, Italia, Egipto y Marruecos, entre otras naciones. Todas recibieron certificación oficial de la FIE, habilitándolas para dirigir equipos en competencias internacionales.

El curso se desarrolló con sesiones teóricas y prácticas que abordaron metodologías de entrenamiento, gestión de equipos y valores deportivos.

En el Mundial Júnior y de Cadete Río de Janeiro 2026, la sablista Adeimis Torres y el espadista Diorlan Ramos representan a Cuba. Torres, de menos de 17 años compitió en las categorías Cadete y Junior, y Ramos lo hará el viernes próximo en la lid individual para juveniles.