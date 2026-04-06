Congresistas de EE.UU. piden fin inmediato del bloqueo a Cuba

La Habana, 6 abr (ACN) Los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson exigieron este lunes en Washington el cese inmediato del bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos a Cuba, al concluir una visita de cinco días a la isla como parte de una delegación del Congreso, informó Prensa Latina.

“El bloqueo ilegal de combustible impuesto por los Estados Unidos a Cuba —situada a solo 90 millas al sur de los Estados Unidos— se suma al embargo más prolongado de la historia mundial y está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano”, expresaron en su declaración publicada en la página oficial de Jayapal.

Recordaron que Washington impidió la entrada de “una sola gota de petróleo en Cuba durante más de tres meses” y advirtieron que se trata “de un castigo colectivo cruel —que equivale, en la práctica, a un bombardeo económico contra la infraestructura del país— y que ha provocado daños permanentes”.

Los legisladores señalaron que fueron testigos directos de los problemas derivados de la falta de combustible, que afecta servicios básicos como la salud pública, el abasto de agua y el sistema de enseñanza.

“Numerosos negocios han cerrado sus puertas. Las familias no pueden mantener sus alimentos refrigerados”, añadieron.

Durante el viaje, dialogaron con familias, líderes religiosos, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, representantes del Gobierno cubano, embajadores de países latinoamericanos y africanos, así como organizaciones de ayuda humanitaria.

“En todos los sectores existe un consenso: este bloqueo ilegal debe terminar de inmediato. No creemos que la mayoría de los estadounidenses deseen que este tipo de crueldad e inhumanidad continúe perpetrándose en su nombre”, subrayaron.

Jayapal y Jackson coincidieron en que los obstáculos para el progreso en Cuba dependen de que Estados Unidos modifique su política “obsoleta —propia de la era de la Guerra Fría—, basada en la imposición de medidas económicas coercitivas y presiones militares”.

“La verdadera reforma solo provendrá de trazar un nuevo rumbo”, enfatizaron los congresistas, quienes abogaron por negociaciones genuinas que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano, así como beneficios para el pueblo estadounidense derivados de una colaboración real entre ambos países.

Jayapal, primera mujer indoamericana en servir en la Cámara de Representantes por el séptimo distrito de Washington, presidió el Caucus Progresista del Congreso entre 2021 y 2025, y forma parte de los comités Judicial y de Presupuesto.

Jackson, representante por el primer distrito de Illinois desde 2023, es hijo del fallecido reverendo Jesse Jackson y fue portavoz nacional de la Rainbow/PUSH Coalition, organización fundada por su padre en defensa de la justicia social y los derechos civiles.