Medalla de bronce para Elier Miranda Mesa en torneo abierto de ajedrez en México

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, ganó la medalla de bronce de la edición 71 del torneo abierto de ajedrez en Querétaro, México.

Elier finalizó con seis y medio puntos de nueve posibles y con tablas en la ronda del adiós ante el ganador del torneo el Gran Maestro, peruano José Martínez Alcántara,nacionalizado mexicano, quien culminó con siete y medio puntos igual cantidad que el ganador de la medalla de plata, el Gran Maestro peruano Jorge Cori,pero con mejor desempate para agenciarse el oro. Otros cubanos en el evento terminaron con seis y medio puntos, son ellos el gran maestro Dylan Berdayes, el maestro internacional César Campos y el maestro FIDE, César Pérez.

Con seis puntos finalizaron los grandes maestros Hermes Espinosa, Lelis Martínez y Daniel Hidalgo Díaz ( MI). El otro caibarienense, el internacional Diazmany Otero Acosta, culminó con 5 puntos.

El evento se jugó a nueve rondas por el sistema suizo de competencia y un ritmo de juego de una hora y 30 minutos para toda la partida con 30 segundos de bonificación por movidas.

Imagen: Archivo CMHS.