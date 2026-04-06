Celebran fundación del Ejército Central

Los aniversarios de la fundación de la Organización de Pioneros José Martí, de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Ejército Central se celebró este jueves en el sector militar de Caibarién.

A la conmemoración asistieron Jefes y oficiales de este órgano militar quienes recordaron el momento histórico de la fundación de las dos organizaciones políticas y de la nueva fuerza combativa.

El máster en Ciencias Juan Vidal Herrada, presidente de la Sociedad Cultura José Martí en la localidad, comentó sobre el proceso fundacional de la Organización de Pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas.

El también profesor consultante de la Universidad Central explicó sobre la importancia de la dos organizaciones en la formación del hombre nuevo.

Sobre la importancia de la fundación del Ejército central, el 4 de abril de 1961, para consolidar el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas Revolucionaria en el centro del país.

Así como el legado del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, su primer Jefe, tema sobre el cual comentaron los miembros de la sección de base de la Unión de Historiadores de Cuba en Caibarién quienes recordaron hechos históricos de la localidad que están relacionados con esta fuerza combativa.

En el acto por el aniversario 65 de la Fundación del Ejército Central se entregó el Reconocimiento al Sector Militar de Caibarién y varios combatientes y trabajadores civiles fueron estimulados por su destacada labor.

Y el Teniente Coronel Yuniel Hernandez Pérez recibió el sello conmemorativo por el aniversario 65 de la fundación del Ejército Central.

El mayor Raidel Cortes Rodríguez dio lectura a las palabras de felicitación de la jefatura.

Están presente en el acto por el aniversario 65 del Ejército Central El Coronel Remberto Reyes Diaz Jefe del sector militar de Caibarién junto a jefes y oficiales de la institución.

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