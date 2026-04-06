Los caibarienenses Elier Miranda y Diasmany Otero, al acecho de los líderes del abierto de México

El Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa, marcha con 3 puntos de 4 posibles en el abierto de México al acecho de los líderes, José Alcántara Martínez y Juan Carlos González Zamora, ambos Grandes Maestros locales que están perfectos de 4 -4.

Después un grupo con tres y medio entre ellos el Gran Maestro cubano Dylan Berdayes. En el grupo de 3 puntos además del caibarienense Elier, están los cubanos, César Alejandro Rodríguez, Maestro fide, y el internacional Daniel Hidalgo Díaz. Igual cantidad de 3 unidades , el caibarienense y Maestro Internacional Diasmany Otero Acosta, el Gran Maestro lelis Martínez, el internacional César Augusto Jiménez y el fide Yusuan Gutiérrez Delgado.

En el caso de los Cangrejeros, Miranda Mesa ha ganado dos cotejos con dos tablas y en la 5ta fecha enfrentaba con piezas blancas al MF mexicano Javier Benítez Lozano.

Otero con igual condición de 2 éxitos con dos divisiones de la unidad y en la 5ta ronda se las veía con el actual campeón cubano el Gran Maestro Lelis Martínez.

Imagen: Archiv CMHS.