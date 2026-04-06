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Yo vengo a ofrecer mi corazón

Freddy Espinosa

En la Revista Informativa Archipiélago de #CMHSRadioCaibarién, se celebró el 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

En la Revista Informativa Archipiélago de #CMHSRadioCaibarién, se celebró el 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

En esta ocasión, se destacó la labor de la maestra Lourdes Miyar Sánchez, quien se dedica con pasión y sensibilidad a guiar a los niños autistas de #Caibarién en su camino por la vida. Su compromiso diario es un verdadero ejemplo de amor y dedicación.

Agradecimientos a Milo Rodríguez, Mary Rodríguez, Alexis Reinoso y Freddy Espinosa Martínez por su apoyo en esta noble causa.

Texto e imagen: tomados del muro de Facebook de CMHS Radio Caibarién.

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

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