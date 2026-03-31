Muñecas vs tablets, un dilema para los padres

En un momento en el que las pantallas forman parte del día a día desde edades cada vez más tempranas, el tipo de juego que acompaña a la infancia cobra una importancia especial

Los padres tienen hoy ante sí un gran dilema, que sus hijos sigan usando los tablets o dejarlos jugar con muñecas para alcanzar una mayor capacidad de comprensión de los pensamientos y sentimientos de otras personas.

Un estudio liderado por la Universidad de Cardiff, Reino Unido y publicado en PLOS One subraya que los investigadores descubrieron que “el juego con muñecas fomenta más el lenguaje emocional, la narración imaginativa y la interacción social que el uso de juegos en Tablet”.

Además, los infantes que optaron por las Barbies obtuvieron mejores puntuaciones en una prueba estándar que mide la denominada Teoría de la Mente, utilizada para valuar la capacidad de comprender las creencias, pensamientos y sentimientos de otras personas y desarrollar relaciones con otros.

En opinión de los expertos, el juego imaginativo con juguetes puede ayudar a los niños a practicar la comprensión de las perspectivas de otros individuos, favoreciendo su desarrollo social y emocional, así como ofrecer a los menores oportunidades para ensayar situaciones sociales.

El desarrollo de estas habilidades puede estar impulsado por el hecho de que los niños se sienten en un entorno seguro sin la presión de la presencia de otra persona, precisa la fuente.

«Cuando juegan con muñecas, los niños pueden interpretar personajes, crear narrativas y representar escenarios.

Para ello, necesitan, y al mismo tiempo desarrollan, la capacidad de imaginar los pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás», argumentan los científicos.

En la investigación, los tutores también informaron de que sus hijos tendían a involucrar más a hermanos, amigos o a los propios padres durante el juego con muñecas.

Los infantes con problemas para relacionarse con el resto del grupo tras jugar con «Barbies», mostraron mejoras especialmente notables después de divertirse con ellas.

El estudio aclaró que estos resultados no deben interpretarse como una prueba de que todo el juego basado en pantallas sea perjudicial.