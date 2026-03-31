Leidis Díaz: Tengo el carácter fuerte como Roxy, pero no soy tóxica

A propósito de su participación en la telenovela cubana Ojo de Agua, que transmite por estos días en el horario estelar de Cubavisión, conversamos con la talentosa actriz Leydis Díaz

¿Cómo llegas a Ojo de Agua y específicamente al personaje de Roxi?

“Bueno, a Ojo de Agua llego porque Luberta me escribió y me dijo que que estaba pensando en un personaje para mí, pero que quería verme, hacerme un pequeño casting, para ver la cuestión de cómo funcionaban las hermanas, cómo se acoplaban. En este caso, el casting era para Magdalena.

“A los pocos días me mandó los cinco primeros capítulos de la novela y me dijo: “mira, la propuesta que tengo para ti es este personaje, se llama Roxy. Por favor, léelo en estos primeros cinco capítulos, dime qué tú crees, si te gusta…” Y así fue, me encantó desde que lo leí, sobre todo porque me gusta mucho cuando los personajes mezclan esa parte simpática o medio graciosa, humorística, además de lo dramático; cuando están bien equilibrados, que lo mismo pueden hacer reír al público que también reflexionar. Así fue como llegué a Roxy”.

¿Te fue fácil conectar con ella, entonces?

“Sí, sí, conectar con ella fue fácil, es lo que te estoy diciendo, que me gustó mucho la manera de enfocar el conflicto de este personaje”.

¿En qué puntos se encuentran Leidis y Roxi? ¿En cuáles no coinciden para nada?

“Esta mujer que, aparentemente, vive en este pueblito tranquilo, donde está bien cómoda con su familia, y está pensando en celebrarle los quince a su hija, entonces está en esa historia de luchar por poder ganar el dinerito y reunirlo para dárselo a su hija, esa parte maternal me enganchó muchísimo, porque yo también tengo una niña y entonces me toca de cerca, ese es uno de los puntos en los que tenemos que ver Roxy y yo de alguna manera. También coincidimos en ese, vamos a decir, carácter fuerte, porque sí, tengo carácter fuerte igual que Roxy, no soy tóxica como le dicen, o eso creo.

“Pero también en esta cosa de ser luchadora, esa mujer que no se detiene por lograr su sueño, que en este caso es celebrar los quince de su niña y ella está haciendo lo posible y lo imposible: trabaja en lo que sea, busca el modo de hacer las cosas para poder cumplirle el sueño a su niña, y eso también tiene mucho que ver conmigo. Creo que por todas estas pequeños detalles, características, conecté con ella muy rápido.

“No coincidimos en la manera de manejar el asunto con su esposo. Ella siente mucha inseguridad, esta otra mujer la pone extremadamente insegura, porque es una mujer sofisticada y ella se cree que por ser una mujer de un pueblo, una persona humilde, pues no está a la altura de esta otra mujer, entonces, ella no tiene las armas necesarias para manejar mejor la situación. Su esposo no ayuda mucho tampoco, pero esa inseguridad, esa baja autoestima, no tiene absolutamente nada que ver conmigo”.





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Roxy y Magdalena en la telenovela Ojo de Agua





He visto que la llaman Roxy – Toxy ¿Será que logra meter en cintura a Roelmis?

“Sí, le llaman Roxy Toxy, ese fue mi cuñado, o sea, el personaje que hace, Johan Ramos, quien la bautizó como Roxy Toxy. El problema está en que es muy fácil ahora decirle a las mujeres tóxicas, porque preguntan mucho, supuestamente son muy controladoras… pero sucede algo, y es que hay mujeres que para nada son controladoras hasta que se rompe la confianza con el esposo. En este caso, su esposo le está diciendo mentiras, la está engañando, y ella no es tonta porque lo conoce, porque llevan muchos años juntos, y ella sabe perfectamente que hay algo que no está bien.

Entonces, él es incapaz de hablarle claro, y por ese motivo ella se pone insegura, y empieza toda esta, vamos a decir, “campaña de terror” sobre el esposo, donde le revisa el teléfono, le cuestiona, le huele la camisa, le busca los pantalones, o sea, está como un detective gracias a que su esposo no le está diciendo la verdad, no le está hablando claro y por eso, bueno, se ha puesto un poquito tóxica. Meter en cintura a Roelmi es un poco complicado, pero no hay nada que no se logre con perseverancia, ¿eh? ¿Qué ustedes creen? “

¿Qué retroalimentación has tenido del público en las redes, en la calle?

“Mira, déjame decirte que, a pesar de que hay una especie de guerra entre las personas que adoran la novela, que les gusta y la disfrutan muchísimo, un grupo de televidentes que se mantienen al margen, y otro que se ha dedicado a acabar con la novela, a destruirla. Pero en el caso de Roxy, mi personaje, he tenido una increíble aceptación del público, ha gustado muchísimo, hay mucha gente que se siente identificada con el personaje.

“Todo el mundo me dice la costurera, ahora es el nuevo nombre que he adoptado, donde quiera que estoy, soy la costurera. La gente disfruta mucho esto de ella dominando al marido y controlándolo, también les han encantado los dicharachos, estas cosas de pueblo que se dicen, como “organízate pozuelo, que te vas a quedar sin tapa”.



“Ese tipo de cosas así, a la gente le ha encantado y, bueno, me lo repiten en la calle, me lo dicen en redes también. Hasta ahora, casi todas las publicaciones que hemos visto que han hablado de mi personaje, e incluso de mi esposo, de Damián Alonso, que hace el personaje de Roelmi, y de Isabela Vale, que hace mi hija, Lisandra, pues han sido muy positivas”.





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Roxy, su hija Lisandra y su esposo Roelmis en Ojo de Agua

¿Cuál te gustaría que fuera tu próximo personaje?

“Uff, me faltan muchísimos personajes. Me gustaría hacer un personaje como de acción, ¿sabes? Algo que signifique un reto grande para mí, que me saque de mi zona de confort de alguna manera. Y me gustaría también muchísimo poder hacer en televisión, o en el cine, un personaje que sea algo así como una vedette o como una figura del mundo de la música, donde pudiera cantar además de actuar. Creo que ese es uno de los sueños que me falta por cumplir en cuestión de personajes. Me encantaría poder hacerlo”.

¿Nuevos o próximos proyectos?

“Ahora mismo estoy a punto de comenzar la grabación de un telefilme con Tamara Castellanos acerca de las adicciones a los aparatos electrónicos, a los teléfonos y esas cosas. En este caso, voy a ser una madre que está sufriendo justamente este conflicto con su hijo. En el teatro, estamos preparando un espectáculo muy bonito, creo que puede gustar mucho, sobre todo a los amantes de la trova y el feeling, porque estaremos haciéndole homenaje a la Señora Sentimiento, Elena Burque.

“Yo estoy muy emocionada con este proyecto, una vez más puedo unir mis dos pasiones en el teatro, que es cantar y actuar. Le estamos poniendo todo nuestro empeño para que logre ver la luz. Porque bueno, con las nuevas restricciones, los nuevos problemas con los que estamos atravesando todos los cubanos, pues nosotros también estamos un poco afectados con eso. Pero aún así no nos detenemos, el espectáculo se llama Lo Sentimental y es un homenaje la reina del feeling, doña Elena Burque.

“Así que ya sabes, feliz de poder traer este personaje, esta figura de la música cubana, revivirla para los jóvenes a los que les gusta el teatro y sé que estarán asistiendo a la puesta, también la conozcan un poquito. Es una obra de ficción, pero está basada en hechos de su vida real. Y bueno, visto desde el ojo de nuestro querido director Yumany Zaldívar, quien también está en la novela Ojo de Agua, ustedes lo están disfrutando como El Chino, quien también ha tenido mucha aceptación”.