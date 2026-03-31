Una jornada de infinito amor

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Caibarién, en coordinación con diversas empresas estatales y privadas, organizó una emotiva actividad deportivo-cultural dedicada a los pacientes oncopediátricos de la llamada Villa Blanca. El encuentro estuvo marcado por la alegría, la solidaridad y el compromiso social, con la entrega de múltiples regalos a los niños y sus familias.

Durante la actividad, el atleta Alejandro Hernández Mora, especialista en nunchaku Jujitso, compartió con los presentes la importancia de la práctica deportiva como herramienta para enfrentar con fuerza y esperanza enfermedades tan complejas como el cáncer infantil.

Uno de los momentos más conmovedores fue el mensaje de una madre en representación de todos los padres, quien agradeció profundamente el gesto altruista de las instituciones y empresas participantes.

Entre las entidades que realizaron donaciones se encuentran: Pesca, Agricultura, Confitera, Transcupet, ETECSA, Cubalse, Prox Cor, Órgano de Trabajo, INDER Educación, así como varias mipymes locales como Adon Herrera, Destellos, Rempez, Merca Max, Caniki, Punta Brava y la Fábrica de Helados.

La actividad contó además con la presencia de representantes del Partido, el Gobierno y la Juventud, quienes resaltaron el valor humano de esta iniciativa y reafirmaron el compromiso de seguir apoyando a los niños y sus familias en su lucha diaria.

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