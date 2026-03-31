Jornada de actividades en saludo al natalicio de Vilma Espín

Del 7 de abril al 18 de junio, fecha de su partida física, la FMC Cangrejera desarrollará un amplio programa de actividades comunitarias, en homenaje al legado de Vilma.

Durante este período se realizarán recorridos por todos los bloques, propiciando espacios de intercambio directo con:

Trabajadoras del hogar

Productoras de alimentos

Estudiantes que integran la organización

Trabajadoras de los sectores de educación, salud y trabajo social

Asimismo, se llevarán a cabo visitas a embarazadas, atención a jóvenes desvinculadas y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

De igual manera, se extenderán estas acciones hacia trabajadoras del sector no estatal, fortaleciendo la integración y participación de todas.

Estas iniciativas tienen como propósito reafirmar el compromiso social, la unidad y el protagonismo de la mujer cubana en homenaje a la partida física de Vilma Espín.

Imagen: Diseño de la autora.