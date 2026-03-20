Explorando elementos del clima y la geografía local

Con el apoyo de la Sección de Base de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) en Caibarién, estudiantes de quinto grado de la escuela primaria José Martí Pérez realizaron recientemente un enriquecedor itinerario didáctico patrimonial

Los estudiantes de quinto grado de la escuela primaria José Martí Pérez en Caibarién realizaron recientemente un itinerario didáctico patrimonial.

El Licenciado Eliécer Turo González, secretario de la Sección de base de la Unión de Historiadores en Caibarién y coordinador de esta actividad, explicó a la prensa local sobre los objetivos y resultados del encuentro.

Durante el recorrido los pioneros y maestros acompañados de Turo González, estudioso de la arqueología en la localidad visitaron la estación de meteorología en las alturas de San Felipe en las afueras de la ciudad

donde conocieron sobre el comportamiento de las variables meteorológicas en el territorio y los instrumentos que se utilizan para medirlas.

El secretario de la sección de base de la Unión de historiadores de Cuba en la Villa Blanca destacó que

esta actividad se corresponde con las relaciones de trabajo que existen entre la Unión de Historiadores y Educación en el territorio para promover el conocimiento y estudio de la historia local.

Imagen: Yennifer Turo.