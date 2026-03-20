Abel Prieto alerta sobre peligros de la colonización cultural y la guerra comunicacional

El Presidente de Casa de las Américas denunció la estrategia del gobierno de EE.UU. para asfixiar a la isla mediante el bloqueo económico y una campaña despiadada, donde la frontera entre verdad y mentira se desdibuja

El intelectual cubano Abel Prieto alertó hoy sobre los peligros de la colonización cultural y la guerra comunicacional como instrumentos de dominación imperialista, durante un conversatorio organizado por la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU).

La propuesta virtual, coordinada con la Alianza de Organizaciones para la Eficacia del Desarrollo de América Latina y el Caribe (AOED-ALyC), surgió con la idea de abordar cada cierto tiempo temas de interés político para la región.

Durante el primero encuentro, titulado «La batalla de la izquierda contra la colonización cultural: una mirada desde Cuba», Prieto denunció la estrategia del gobierno de Estados Unidos para asfixiar a la isla mediante el bloqueo económico y una campaña despiadada, donde la frontera entre verdad y mentira se desdibuja.

Mienten y justifican su política agresiva; nos llevan casi al colapso y nos acusan de ser un Estado fallido, afirmó, y consideró que esa matriz de desinformación busca manipular emociones y reflejos condicionados, como advirtiera el Comandante en Jefe, Fidel Castro.

El presidente de Casa de las Américas de Cuba enfatizó que la batalla comunicacional debe ir acompañada de una lucha descolonizadora, que fomente el pensamiento crítico y la capacidad de discernimiento en las nuevas generaciones, frente a la avalancha de contenidos culturales y mediáticos idealizadores, el mayor instrumento de dominación del imperialismo.

La gran victoria del colonizador es cuando el colonizado agradece el alimento envenenado, subrayó Prieto.

En su intervención, recordó la realización de la quinta edición del Coloquio Internacional Patria, del 16 al 18 de abril en esta capital, dedicada al centenario de Fidel Castro, al aniversario 65 de la victoria de Playa Girón y de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana.

El intelectual cubano destacó además el programa gubernamental Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, impulsado por el presidente Miguel Díaz-Canel para enfrentar la colonización cultural desde la educación y la política cultural.

La jornada fue moderada por Norma Goygochea, presidenta de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, quien agradeció la solidaridad de la plataforma OED con Cuba en momentos de recrudecimiento del bloqueo y de tensiones internacionales.

Al encuentro virtual asistieron representantes de la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad, la Asociación de Amistad Italia-Cuba, Sociedad de Escritores del Paraguay, entre otras organizaciones.