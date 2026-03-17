Pospuesta Fiesta de la danza Caibarién 2026

La Cátedra de Danza de la Casa de Cultura «Manuel Corona» de Caibarién en coordinación con la dirección del sector, ha decidido posponer el evento municipal de la manifestación por problemas de atraso en algunos procesos imprescindible para el certamen.

El encuentro competitivo se prepara con todo el rigor necesario que permita mostrar el trabajo de calidad de cada instructor o promotor natural del municipio y la labor de las unidades artísticas está garantizado, aseguró Adalit Contrera jefa de la cátedra en la institución rectora del certamen.

Sin embargo, argumentó la especialista, se decidió cambiar la fecha de realización para el nueve de abril por atrasos en la confección de los vestuarios, situaciones de logística y se prevén algunos cambios en el cronograma de actividades que serán informado más adelante, pero se espera mantener la presentación del reconocido Grupo Danzario Decadanza, el evento infantil de artes plásticas «Los niños pintan la Danza», la presentación del grupo «Pasos» y el Taller Metodológico sobre Bailes Latinos que impartirá Pablo Olalde, director de Decadanza.

No faltará por supuesto, el espacio competitivo donde un jurado de especialistas realizará las valoraciones pertinentes y de acuerdo a la calidad, las novedades coreográficas y otras especificidades, pueden seleccionarlos para estar en el encuentro nacional.

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