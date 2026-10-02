Messi llega a Argentina para despedida de la selección

Lionel Messi arribó hoy a su natal Rosario, acompañado de su familia, cuatro días antes de que ocurra su despedida de la selección nacional ante el público local, en partido amistoso de Argentina ante Benín

El capitán de los vigentes subcampeones mundiales viajó directo desde Estados Unidos junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini.

Algunos medios de prensa especulan sobre la posibilidad de que Messi viaje con la albiceleste este sábado a Buenos Aires para otro amistoso ante Burkina Faso, aunque no está previsto que salga a la cancha en ese juego.

Para el martes 6 de octubre, se ha organizado la despedida como miembro activo de la Albiceleste del icónico jugador, en el choque de los sudamericanos sostendrán ante Benín en el estadio Monumental.

El ídolo argentino anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la selección argentina, una decisión que comunicó oficialmente tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

Messi debutó con la absoluta el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría y jugó más de dos décadas en las que acumuló 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, según datos de la AFA.

Concluye su carrera como el máximo goleador histórico del once argentino, con el que alzó el trofeo de campeón del mundo en Catar 2022 y ganó dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022.